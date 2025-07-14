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Suriye’de Dürzi-Bedevi çatışmaları: 89 ölü
Suriye’de Dürzi-Bedevi çatışmaları: 89 ölü
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Suriye’nin güneyinde Bedevi kabileleriyle Dürzi gruplar arasında çıkan ölümcül çatışmalar ikinci gününe girerken, izleme kuruluşları ve yerel kaynaklara göre... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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Suriye’de Dürzi-Bedevi çatışmalarında 89 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Çatışmaların pazar günü, Şam otoyolunda bir Dürzi sebze satıcısının Bedevi silahlı kişiler tarafından kaçırılmasıyla başladığı bildirildi. Bu olayın ardından karşılıklı adam kaçırmaların yaşandığı ve vilayetin birçok bölgesine silahlı çatışmaların sıçradığı açıklandı.Yerel kaynaklar, Süveyda kentinde sokakların boşaldığını, dükkanların kepenk kapattığını ve cenazeler sırasında dahi silah seslerinin yükseldiğini ifade etti. Bölgede yaşayanlar, yoğun top atışları nedeniyle büyük korku içinde olduklarını dile getirdi.İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ölenler arasında 46 Dürzi, 18 Bedevi, 4 sivil, 7 kimliği belirsiz askeri üniformalı kişi ve 6 güvenlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.İsrail güçleri ise Dürzi topluluğunu koruma amacıyla bölgede bulunan bazı tankları hedef aldıklarını duyurdu. Süveyda’nın batı kırsalında ve kent çevresinde yoğun çatışmaların sürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/suriye-hukumeti-duyurdu-mar-ilyas-kilisesine-saldirinin-detaylari-ortaya-cikti-1097299351.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, ortadoğu

Suriye’de Dürzi-Bedevi çatışmaları: 89 ölü

17:32 14.07.2025
© AP Photo / Omar SanadikiSuriye muhalefet güçleri
Suriye muhalefet güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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Suriye’nin güneyinde Bedevi kabileleriyle Dürzi gruplar arasında çıkan ölümcül çatışmalar ikinci gününe girerken, izleme kuruluşları ve yerel kaynaklara göre en az 89 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Suriye’de Dürzi-Bedevi çatışmalarında 89 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çatışmaların pazar günü, Şam otoyolunda bir Dürzi sebze satıcısının Bedevi silahlı kişiler tarafından kaçırılmasıyla başladığı bildirildi. Bu olayın ardından karşılıklı adam kaçırmaların yaşandığı ve vilayetin birçok bölgesine silahlı çatışmaların sıçradığı açıklandı.
Yerel kaynaklar, Süveyda kentinde sokakların boşaldığını, dükkanların kepenk kapattığını ve cenazeler sırasında dahi silah seslerinin yükseldiğini ifade etti. Bölgede yaşayanlar, yoğun top atışları nedeniyle büyük korku içinde olduklarını dile getirdi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ölenler arasında 46 Dürzi, 18 Bedevi, 4 sivil, 7 kimliği belirsiz askeri üniformalı kişi ve 6 güvenlik görevlisinin bulunduğu belirtildi.
İsrail güçleri ise Dürzi topluluğunu koruma amacıyla bölgede bulunan bazı tankları hedef aldıklarını duyurdu. Süveyda’nın batı kırsalında ve kent çevresinde yoğun çatışmaların sürdüğü ifade edildi.
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