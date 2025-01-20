https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html

ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı: 'Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı'

ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı: 'Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı'

Sputnik Türkiye

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump görevi Joe Biden'dan bugün devraldı. Kongre binasında düzenlenen törende yemin eden Trump, resmen ABD'nin yeni başkanı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T20:02+0300

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yemin töreni

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasında düzenlenen yemin töreninde duaların ardından bir önceki başkanlık yemin töreninde olduğu gibi 2 adet İncil'e el basarak Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Trump, aile İncili'nin yanı sıra Abraham Lincoln'ün 1861'de üzerine yemin ettiği İncil üzerine de yemin etti. Böylece ülkede ikinci Trump dönemi resmen başladı. Trump'tan önce Başkan Yardımcısı JD Vance yemin ederek görevine resmen başladı. Trump: Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyorYemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Donald Trump ülkesinde altın çağın başladığını söyledi. Trump ABD'nin bir güvenlik krizi yaşadığını dile getirdi ve Los Angeles'taki yangınlara değindi. Kendisine düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de konuşan Trump, "ABD'yi tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" dedi.ABD Başkanı olarak yapacaklarını sıralayan Trump şunları açıkladı:Kadın ve erkek üzerine 2 cinsiyet vurgusu yapan Trump "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" dedi.

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donald trump, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, yemin töreni