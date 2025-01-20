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ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı: 'Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı'
ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı: 'Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı'
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump görevi Joe Biden'dan bugün devraldı. Kongre binasında düzenlenen törende yemin eden Trump, resmen ABD'nin yeni başkanı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasında düzenlenen yemin töreninde duaların ardından bir önceki başkanlık yemin töreninde olduğu gibi 2 adet İncil'e el basarak Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Trump, aile İncili'nin yanı sıra Abraham Lincoln'ün 1861'de üzerine yemin ettiği İncil üzerine de yemin etti. Böylece ülkede ikinci Trump dönemi resmen başladı. Trump'tan önce Başkan Yardımcısı JD Vance yemin ederek görevine resmen başladı. Trump: Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyorYemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Donald Trump ülkesinde altın çağın başladığını söyledi. Trump ABD'nin bir güvenlik krizi yaşadığını dile getirdi ve Los Angeles'taki yangınlara değindi. Kendisine düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de konuşan Trump, "ABD'yi tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" dedi.ABD Başkanı olarak yapacaklarını sıralayan Trump şunları açıkladı:Kadın ve erkek üzerine 2 cinsiyet vurgusu yapan Trump "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" dedi.
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donald trump, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, yemin töreni
donald trump, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, yemin töreni

ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı: 'Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı'

20:02 20.01.2025 (güncellendi: 20:41 20.01.2025)
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump görevi Joe Biden'dan bugün devraldı. Kongre binasında düzenlenen törende yemin eden Trump, resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Donald Trump, ABD Başkanı olarak ilk konuşmasında ülkesinin altın çağının başladığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasında düzenlenen yemin töreninde duaların ardından bir önceki başkanlık yemin töreninde olduğu gibi 2 adet İncil'e el basarak Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Trump, aile İncili'nin yanı sıra Abraham Lincoln'ün 1861'de üzerine yemin ettiği İncil üzerine de yemin etti. Böylece ülkede ikinci Trump dönemi resmen başladı.
Trump'tan önce Başkan Yardımcısı JD Vance yemin ederek görevine resmen başladı.

Trump: Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor

Yemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Donald Trump ülkesinde altın çağın başladığını söyledi. Trump ABD'nin bir güvenlik krizi yaşadığını dile getirdi ve Los Angeles'taki yangınlara değindi.
Kendisine düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de konuşan Trump, "ABD'yi tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" dedi.
ABD Başkanı olarak yapacaklarını sıralayan Trump şunları açıkladı:
Öncelikle güney sınırımızda ulusal acil durum ilan edeceğim
İllegal tüm girişler sona erecek, suçlu yabancılar geri gönderilecek
Meksika sınırına asker göndereceğiz
Elektrikli araç kanunu iptal edilecek
Tüm devlet sansürünü yasaklayacağım
Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz
Panama kanalını geri alacağız
Kadın ve erkek üzerine 2 cinsiyet vurgusu yapan Trump "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" dedi.
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