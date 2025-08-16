https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-trump-zirvesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisinda-konusuyor-1098631616.html

Putin-Trump Zirvesi sona erdi: 'Görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti'

Putin-Trump Zirvesi sona erdi: 'Görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti'

16.08.2025 - Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki basına kapalı görüşme sona erdi. Liderler basın toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısında konuşuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan lideri Donald Trump ile görüşmelerinin yapıcı bir atmosferde geçtiğini açıkladı. Putin, Trump ile ortak basın toplantısında, "Bizim görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti, oldukça detaylı ve faydalıydı" dedi.'Trump ile görüşmeler yapıcı bir atmosferde geçti'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan lideri Donald Trump ile görüşmelerinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini açıkladı.Putin, Trump ile ortak basın toplantısında, “Görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti, oldukça detaylı ve faydalıydı” dedi.'Alaska seçimi mantıklı idi'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile Alaska’da yapılan toplantının mantıklı olduğunu belirtti.Putin basın toplantısında, “Amerikan meslektaşıma Alaska’ya gelme teklifinden dolayı tekrar teşekkür etmek isterim, burada buluşmak tamamen mantıklı” dedi'Rusya ve ABD liderleri arasında diyalogun vakti geldi'Rusya Başkanı Putin, Rusya ve ABD liderleri arasında diyalogun artık gerekli olduğunu ve ülkelerin çatışmadan uzaklaşıp diyaloga geçmesi gerektiğini belirtti.Putin açıklamasında, “Er ya da geç durumu düzeltmek, çatışmadan diyaloğa geçmek gerekirdi. Bu açıdan iki devlet başkanının yüz yüze görüşmesi gerçekten vakti gelmişti" dedi.'Trump ile telefon görüşmelerimiz samimiydi'Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikan lideri Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinin samimi geçtiğini açıkladı.Putin, Trump ile ortak basın toplantısında, “Başkan Trump ile çok iyi doğrudan iletişim kurduk. Birçok kez telefonla açık ve samimi şekilde görüştük” dedi.'Trump o dönem başkan olsaydı Ukrayna'da çatışma yaşanmazdı'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eğer ABD Başkanı Donald Trump o dönemde başkan olsaydı Ukrayna’da çatışma yaşanmayacağını söyledi.Putin, "Bugün de duyuyoruz ki Başkan Trump ‘Eğer ben başkan olsaydım, çatışma olmazdı’ diyor. Bence gerçekten de böyle olurdu. Ben bunu teyit ediyorum" dedi.'Trump ile çok iyi, profesyonel bir iletişim kuruldu'Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile çok iyi, iş odaklı ve güvene dayalı bir iletişim kurduğunu belirtti.Putin, görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Başkan Trump ile çok iyi, iş odaklı ve güvene dayalı bir iletişimimiz oluştu" dedi.'Rusya, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çalışmaya hazır'Putin, Ukrayna’da güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Trump ile aynı görüşte olduklarını ve bu konuda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.Putin, ABD Başkanı ile ortak basın toplantısında, "Başkan Trump'a katılıyorum, bugün bu konuyu ele aldı ve Ukrayna'nın güvenliğinin kesinlikle sağlanması gerektiğini, bu konuda çalışmaya hazır olduğumuzu belirtti" dedi.Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

