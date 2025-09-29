Türkiye
Afganistan'da ülke genelinde internet erişimi kapatıldı
Afganistan'da ülke genelinde internet erişimi kapatıldı
Afganistan'da internet erişimi Taliban kararıyla askıya alındı. Taliban lideri kötü niyetli faaliyetleri önlemek için bu kararın alındığını açıkladı.
dünya
taliban
afganistan
internet
i̇nternet erişimi
Afganistan'da Taliban yönetimi, lider Hibatullah Ahundzade'nin talimatıyla ülke genelindeki fiber optik internet hizmetlerinin durdurulmasını istedi. Telekom kaynaklarına göre, 29 Eylül'de internet sağlayıcılarıyla yapılan toplantıda karar iletildi. Kesintinin süresiz olduğu ve tüm illeri kapsadığı bildirildi.Taliban lideri Hibatullah Ahundzade sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu önlem, kötü niyetli faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alındı ​​ve ülke genelinde bağlantı ihtiyacını karşılamak üzere alternatif seçenekler devreye sokulacak" ifadelerini kullandı.
afganistan
taliban, afganistan, internet, i̇nternet erişimi
taliban, afganistan, internet, i̇nternet erişimi

Afganistan'da ülke genelinde internet erişimi kapatıldı

22:26 29.09.2025
© İHAİnternet hızı
Afganistan'da internet erişimi Taliban kararıyla askıya alındı. Taliban lideri kötü niyetli faaliyetleri önlemek için bu kararın alındığını açıkladı.
Afganistan'da Taliban yönetimi, lider Hibatullah Ahundzade'nin talimatıyla ülke genelindeki fiber optik internet hizmetlerinin durdurulmasını istedi. Telekom kaynaklarına göre, 29 Eylül’de internet sağlayıcılarıyla yapılan toplantıda karar iletildi. Kesintinin süresiz olduğu ve tüm illeri kapsadığı bildirildi.
Taliban lideri Hibatullah Ahundzade sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu önlem, kötü niyetli faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alındı ​​ve ülke genelinde bağlantı ihtiyacını karşılamak üzere alternatif seçenekler devreye sokulacak" ifadelerini kullandı.
