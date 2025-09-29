https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/afganistanda-ulke-genelinde-internet-erisimi-kapatildi-1099769445.html

Afganistan'da ülke genelinde internet erişimi kapatıldı

Afganistan'da ülke genelinde internet erişimi kapatıldı

Sputnik Türkiye

Afganistan'da internet erişimi Taliban kararıyla askıya alındı. Taliban lideri kötü niyetli faaliyetleri önlemek için bu kararın alındığını açıkladı. 29.09.2025

Afganistan'da Taliban yönetimi, lider Hibatullah Ahundzade'nin talimatıyla ülke genelindeki fiber optik internet hizmetlerinin durdurulmasını istedi. Telekom kaynaklarına göre, 29 Eylül’de internet sağlayıcılarıyla yapılan toplantıda karar iletildi. Kesintinin süresiz olduğu ve tüm illeri kapsadığı bildirildi.Taliban lideri Hibatullah Ahundzade sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu önlem, kötü niyetli faaliyetlerin önlenmesi amacıyla alındı ​​ve ülke genelinde bağlantı ihtiyacını karşılamak üzere alternatif seçenekler devreye sokulacak" ifadelerini kullandı.

afganistan

