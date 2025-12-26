Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/somaliland-krizi-buyuyor-israilin-karari-bolge-ulkelerinden-sert-tepki-aldi-1102277958.html
Somaliland krizi büyüyor: İsrail’in kararı bölge ülkelerinden sert tepki aldı
Somaliland krizi büyüyor: İsrail’in kararı bölge ülkelerinden sert tepki aldı
Sputnik Türkiye
Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi, İsrail’in Somaliland’ı 'bağımsız ülke' olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T22:45+0300
2025-12-26T22:45+0300
dünya
türkiye
ortadoğu
somali
somaliland
mısır
körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102276750_0:49:495:327_1920x0_80_0_0_7de6eadc7ef3cae07aae3bf3e776f17c.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesi adına Somaliland'i tanıması bölgede tepkiyle karşılandı.Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiğini açıkladı.Mısır Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde tek taraflı adımların reddedildiğini ve bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu bildirdi. KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ise tanımanın Afrika Boynuzu’ndaki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/disisleri-bakanligindan-somaliland-aciklamasi-hukuk-disi-eylemlerinin-yeni-bir-ornegi-1102276942.html
somali
somaliland
mısır
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102276750_10:0:485:356_1920x0_80_0_0_85d18ce4f6d22247c9792224f2d209b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ortadoğu, somali, somaliland, mısır, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
türkiye, ortadoğu, somali, somaliland, mısır, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi

Somaliland krizi büyüyor: İsrail’in kararı bölge ülkelerinden sert tepki aldı

22:45 26.12.2025
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi XBinyamin Netanyahu İsrail'in Somaliland'ı tanıdığı belgeyi imzalıyor
Binyamin Netanyahu İsrail'in Somaliland'ı tanıdığı belgeyi imzalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi X
Abone ol
Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi, İsrail’in Somaliland’ı 'bağımsız ülke' olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesi adına Somaliland'i tanıması bölgede tepkiyle karşılandı.
Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiğini açıkladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde tek taraflı adımların reddedildiğini ve bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu bildirdi.
KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ise tanımanın Afrika Boynuzu’ndaki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
Binyamin Netanyahu İsrail'in Somaliland'ı tanıdığı belgeyi imzalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
DÜNYA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'
21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала