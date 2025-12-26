https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/somaliland-krizi-buyuyor-israilin-karari-bolge-ulkelerinden-sert-tepki-aldi-1102277958.html

Somaliland krizi büyüyor: İsrail’in kararı bölge ülkelerinden sert tepki aldı

Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi, İsrail’in Somaliland’ı 'bağımsız ülke' olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesi adına Somaliland'i tanıması bölgede tepkiyle karşılandı.Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiğini açıkladı.Mısır Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde tek taraflı adımların reddedildiğini ve bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu bildirdi. KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ise tanımanın Afrika Boynuzu’ndaki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

