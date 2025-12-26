https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/somaliland-krizi-buyuyor-israilin-karari-bolge-ulkelerinden-sert-tepki-aldi-1102277958.html
Somaliland krizi büyüyor: İsrail’in kararı bölge ülkelerinden sert tepki aldı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102276750_0:49:495:327_1920x0_80_0_0_7de6eadc7ef3cae07aae3bf3e776f17c.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesi adına Somaliland'i tanıması bölgede tepkiyle karşılandı.Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiğini açıkladı.Mısır Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde tek taraflı adımların reddedildiğini ve bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu bildirdi. KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ise tanımanın Afrika Boynuzu’ndaki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
türkiye, ortadoğu, somali, somaliland, mısır, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesi adına Somaliland'i tanıması bölgede tepkiyle karşılandı.
Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiğini açıkladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde tek taraflı adımların reddedildiğini ve bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu bildirdi.
KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ise tanımanın Afrika Boynuzu’ndaki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.