https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-turkiyeye-yuzde-15-oraninda-ek-gumruk-vergisi-kararini-onayladi-1098290544.html
Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı
Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını imzaladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T02:36+0300
2025-08-01T02:36+0300
2025-08-01T02:43+0300
dünya
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gümrük vergisi
türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı. ABD'nin ek vergi kararı aldığı ülklere arasında Kanada, İngiltere, İsrail ve Suriye de bulunuyor.Trump, 2 Nisan'da ithalata yüzde 10 karşılıklı tarife uygulayan bir kararname imzalamıştı. Kararnamenin, ABD'nin dış ticaret açıklarına bağlı olarak 9 Nisan'dan itibaren 57 ülke için daha yüksek oranlar içermesi planlanmıştı. 75'ten fazla ülke misilleme yapmak yerine müzakere talep edince, yüzde 10'luk temel oran 9 Temmuz'a kadar 90 gün boyunca uygulandı. Son tarihten iki gün önce Trump, yüksek tarifelerin askıya alınmasını 1 Ağustos'a kadar uzattı, ancak bazı ülkelere bu tarihten itibaren daha yüksek oranların uygulanacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/beyaz-sarayda-balo-hazirligi-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insa-edilecek-1098290417.html
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donald trump, gümrük, gümrük vergisi, türkiye
donald trump, gümrük, gümrük vergisi, türkiye
Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı
02:36 01.08.2025 (güncellendi: 02:43 01.08.2025)
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı. ABD'nin ek vergi kararı aldığı ülklere arasında Kanada, İngiltere, İsrail ve Suriye de bulunuyor.
Trump, 2 Nisan'da ithalata yüzde 10 karşılıklı tarife uygulayan bir kararname imzalamıştı. Kararnamenin, ABD'nin dış ticaret açıklarına bağlı olarak 9 Nisan'dan itibaren 57 ülke için daha yüksek oranlar içermesi planlanmıştı. 75'ten fazla ülke misilleme yapmak yerine müzakere talep edince, yüzde 10'luk temel oran 9 Temmuz'a kadar 90 gün boyunca uygulandı. Son tarihten iki gün önce Trump, yüksek tarifelerin askıya alınmasını 1 Ağustos'a kadar uzattı, ancak bazı ülkelere bu tarihten itibaren daha yüksek oranların uygulanacağını bildirdi.