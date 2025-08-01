Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-turkiyeye-yuzde-15-oraninda-ek-gumruk-vergisi-kararini-onayladi-1098290544.html
Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı
Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını imzaladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T02:36+0300
2025-08-01T02:43+0300
dünya
donald trump
gümrük
gümrük vergisi
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097715426_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9c268bf4ae5f32602fb5bb096e89dc5a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı. ABD'nin ek vergi kararı aldığı ülklere arasında Kanada, İngiltere, İsrail ve Suriye de bulunuyor.Trump, 2 Nisan'da ithalata yüzde 10 karşılıklı tarife uygulayan bir kararname imzalamıştı. Kararnamenin, ABD'nin dış ticaret açıklarına bağlı olarak 9 Nisan'dan itibaren 57 ülke için daha yüksek oranlar içermesi planlanmıştı. 75'ten fazla ülke misilleme yapmak yerine müzakere talep edince, yüzde 10'luk temel oran 9 Temmuz'a kadar 90 gün boyunca uygulandı. Son tarihten iki gün önce Trump, yüksek tarifelerin askıya alınmasını 1 Ağustos'a kadar uzattı, ancak bazı ülkelere bu tarihten itibaren daha yüksek oranların uygulanacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/beyaz-sarayda-balo-hazirligi-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insa-edilecek-1098290417.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097715426_89:0:1513:1068_1920x0_80_0_0_f097caedaab9577954d82ba4112ffe51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, gümrük, gümrük vergisi, türkiye
donald trump, gümrük, gümrük vergisi, türkiye

Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı

02:36 01.08.2025 (güncellendi: 02:43 01.08.2025)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı. ABD'nin ek vergi kararı aldığı ülklere arasında Kanada, İngiltere, İsrail ve Suriye de bulunuyor.
Trump, 2 Nisan'da ithalata yüzde 10 karşılıklı tarife uygulayan bir kararname imzalamıştı. Kararnamenin, ABD'nin dış ticaret açıklarına bağlı olarak 9 Nisan'dan itibaren 57 ülke için daha yüksek oranlar içermesi planlanmıştı. 75'ten fazla ülke misilleme yapmak yerine müzakere talep edince, yüzde 10'luk temel oran 9 Temmuz'a kadar 90 gün boyunca uygulandı. Son tarihten iki gün önce Trump, yüksek tarifelerin askıya alınmasını 1 Ağustos'a kadar uzattı, ancak bazı ülkelere bu tarihten itibaren daha yüksek oranların uygulanacağını bildirdi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
DÜNYA
Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek
02:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала