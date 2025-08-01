https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-turkiyeye-yuzde-15-oraninda-ek-gumruk-vergisi-kararini-onayladi-1098290544.html

Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı

Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını imzaladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T02:36+0300

2025-08-01T02:36+0300

2025-08-01T02:43+0300

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gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi kararını onayladı. ABD'nin ek vergi kararı aldığı ülklere arasında Kanada, İngiltere, İsrail ve Suriye de bulunuyor.Trump, 2 Nisan'da ithalata yüzde 10 karşılıklı tarife uygulayan bir kararname imzalamıştı. Kararnamenin, ABD'nin dış ticaret açıklarına bağlı olarak 9 Nisan'dan itibaren 57 ülke için daha yüksek oranlar içermesi planlanmıştı. 75'ten fazla ülke misilleme yapmak yerine müzakere talep edince, yüzde 10'luk temel oran 9 Temmuz'a kadar 90 gün boyunca uygulandı. Son tarihten iki gün önce Trump, yüksek tarifelerin askıya alınmasını 1 Ağustos'a kadar uzattı, ancak bazı ülkelere bu tarihten itibaren daha yüksek oranların uygulanacağını bildirdi.

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donald trump, gümrük, gümrük vergisi, türkiye