Avustralya’da tarihi adım: Kıtanın yerlisi olan Aborjinlerle ilk anlaşma imzalandı
Avustralya’da tarihi adım: Kıtanın yerlisi olan Aborjinlerle ilk anlaşma imzalandı
13.11.2025
Avustralya’da tarihi adım: Kıtanın yerlisi olan Aborjinlerle ilk anlaşma imzalandı

13:44 13.11.2025
Victoria eyaleti, Avustralya tarihindeki ilk Yerli halklar anlaşmasını imzaladı. Antlaşma, resmi özür, kalıcı bir temsil organı ve 'gerçekleri anlatma' süreciyle yerli halklara daha fazla söz hakkı tanıyor.
Avustralya’nın Victoria eyaleti, perşembe günü yerli halklarla ülke tarihinde ilk olan bir antlaşma imzaladı. Melbourne’daki töreni eyalet başbakanı Jacinta Allan yönetti. Allan, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün eyaletimizin hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz” dedi ve kadim hukuk sistemiyle modern demokrasinin yan yana var olabileceğini vurguladı.

Referandum reddedilmişti

2023’te yerli halklara danışma organının anayasaya eklenmesi için yapılan ulusal referandumun reddedilmesi, uzlaşma çabalarını geri plana itmişti. Victoria’da ise süreç 2016’da başlamış, antlaşma yasası geçen ay parlamentodan geçmişti.
Antlaşma ayrıca 'gerçekleri anlatma' mekanizması ve hükümetin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek bir izleme paneli oluşturuyor.

'Bu, tüm ülke için bir ders'

Yiman ve Ghangulu topluluklarından Mick Gooda, antlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Gooda, “Hükümet sonunda Aboriginal halkının ilerlemek için ihtiyaç duyduğu şeyi fark etti” diyerek bunun Avustralya’nın diğer bölgelerine örnek olması gerektiğini belirtti.
