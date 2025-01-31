https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/beyaz-saray-1-subatan-itibaren-kanada-meksika-ve-cinden-yapilan-ithalata-ek-vergi-uygulanacak-1093254561.html

Beyaz Saray: 1 Şubat’an itibaren Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek vergi uygulanacak

Beyaz Saray: 1 Şubat’an itibaren Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek vergi uygulanacak

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin'den yapılan ithalata ek vergi uygulama planından vazgeçmediğini belirtti. 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T22:14+0300

2025-01-31T22:14+0300

2025-01-31T22:13+0300

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abd

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ticaret savaşları

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Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'tan itibaren Meksika, Kanada ve Çin'den gelen mallara ek vergi uygulama planından vazgeçmediğini söyledi.Levitt, “Yarın, 1 Şubat, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı son tarih. Yarın Meksika ve Kanada'ya karşı yüzde 25, Çin'e karşı ise yüzde 10 ek vergi uygulayacak” dedi.Trump'ın bunun Amerikalılar için daha yüksek fiyatlara ya da ülkelerle ticaret savaşlarına yol açacağından korkmadığını belirten Levitt, “Başkan, vergilerin uygulamaya konulmasıyla eş zamanlı olarak fiyatların ve enflasyonun düşürülmesini sağlamayı amaçlıyor” diye konuştu.Trump daha önce, Meksika ve Kanada üzerinden ABD’ye büyük miktarda uyuşturucu ve yasadışı göçmen girişi olduğunu belirterek, bu iki ülkeye karşı yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Çin mallarına uygulanan ihracat vergilerini yüzde 10 oranında artıracağını söylemişti.Wall Street Journal, yeni vergilerin küresel ticaret sistemini baltalayabileceğini, ve otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere ABD ekonomisinin önemli sektörlerine ciddi zarar verebileceğini, bunun da Çin'e uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar açabileceği uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/danimarkadan-trumpa-gronland-cevabi-abdnin-mulkiyetine-gecmeyecek-1093252937.html

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abd, beyaz saray, donald trump, meksika, çin, kanada, vergi, ithalat, ticaret savaşları, wall street journal