https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kanada-basbakani-justin-trudeau-istifa-etti-1092401636.html
Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada Liberal Partisi liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T19:19+0300
2025-01-06T19:19+0300
2025-01-06T20:01+0300
dünya
kanada
son dakika
justin trudeau
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077413743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bff687b445cf9e4213a11ba3de5b741a.jpg
Kanada'da 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Justin Trudeau istifa etti. Trudeau iktidardaki Liberal Parti liderliğinden ve Kanada başbakanlığından istifa ettiğini duyurdu.Justin Trudeau, "Parti, bir sonraki liderini seçtikten sonra parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılacağım" dedi.Trudeau ayrıca Kanada Parlamentosu'nun 24 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu ve konuyla ilgili şunları söyledi:2013'te Liberal Parti'nin lideri olan Trudeau Ekim 2015'te de Kanada Başbakanı seçildi. Başbakanlığının ilk yıllarında ülkesinde oldukça popüler olan Trudeau son bir kaç yılda popülaritesini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fransiz-ciftcilerden-protesto-paristen-ispanya-sinirina-uzanan-otoyol-erisime-kapandi-1092395071.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077413743_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7b97a3b3cd6e7a6a661db699f26f0550.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanada, son dakika, justin trudeau
kanada, son dakika, justin trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti
19:19 06.01.2025 (güncellendi: 20:01 06.01.2025)
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada Liberal Partisi liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edecek.
Kanada'da 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Justin Trudeau istifa etti.
Trudeau iktidardaki Liberal Parti liderliğinden ve Kanada başbakanlığından istifa ettiğini duyurdu.
Justin Trudeau, "Parti, bir sonraki liderini seçtikten sonra parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılacağım" dedi.
Trudeau ayrıca Kanada Parlamentosu'nun 24 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu ve konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bu sabah genel valiye parlamentonun yeni bir oturuma ihtiyacı olduğunu söyledim. Kendisi bu talebi kabul etti ve Meclis 24 Mart'a kadar tatil edilecek."
2013'te Liberal Parti'nin lideri olan Trudeau Ekim 2015'te de Kanada Başbakanı seçildi. Başbakanlığının ilk yıllarında ülkesinde oldukça popüler olan Trudeau son bir kaç yılda popülaritesini kaybetti.