https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kanada-basbakani-justin-trudeau-istifa-etti-1092401636.html

Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada Liberal Partisi liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T19:19+0300

2025-01-06T19:19+0300

2025-01-06T20:01+0300

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Kanada'da 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Justin Trudeau istifa etti. Trudeau iktidardaki Liberal Parti liderliğinden ve Kanada başbakanlığından istifa ettiğini duyurdu.Justin Trudeau, "Parti, bir sonraki liderini seçtikten sonra parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılacağım" dedi.Trudeau ayrıca Kanada Parlamentosu'nun 24 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu ve konuyla ilgili şunları söyledi:2013'te Liberal Parti'nin lideri olan Trudeau Ekim 2015'te de Kanada Başbakanı seçildi. Başbakanlığının ilk yıllarında ülkesinde oldukça popüler olan Trudeau son bir kaç yılda popülaritesini kaybetti.

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