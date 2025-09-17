https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bin-selman-ve-serif-riyadda-bir-araya-geldi-gundemde-ikili-iliskiler-ve-bolgesel-gelismeler-vardi-1099452558.html
Bin Selman ve Şerif Riyad’da bir araya geldi: Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler vardı
Bin Selman ve Şerif Riyad’da bir araya geldi: Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler vardı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Riyad'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel... 17.09.2025
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkent Riyad'da bir araya geldi.İkili ülke arasındaki ilişkiler ve son bölgesel gelişmeleri ele alırken, Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Bin Selman'ın Şerif'i Yemame Sarayı'nda karşıladığını ve ardından ikilinin resmi görüşmelere geçtiğini kaydetti.Görüşmelere dair ayrıntı paylaşılmadı.Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) da, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede ayrıca, son bölgesel gelişmelerin masaya yatırıldığı kaydedildi.SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini belirtirken, ziyaretin süresine dair bilgi vermedi.
