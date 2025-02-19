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Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsü 800 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T09:07+0300
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dünya
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trafik kazası
uçurum
uçuruma yuvarlandı
otobüs kazası
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Bolivya polisi, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabası civarında seyir halindeyken 800 metrelik uçuruma yuvarlandığını açıkladı. Kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-unlu-is-insani-ismail-ozhan-ozmen-agir-yaralandi-soforu-hayatini-1093754102.html
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bolivya, trafik kazası, uçurum, uçuruma yuvarlandı, otobüs kazası
bolivya, trafik kazası, uçurum, uçuruma yuvarlandı, otobüs kazası

Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü

09:07 19.02.2025
© AA / Potosi EmniyetiBolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA / Potosi Emniyeti
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsü 800 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Bolivya polisi, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabası civarında seyir halindeyken 800 metrelik uçuruma yuvarlandığını açıkladı. Kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
YAŞAM
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ünlü iş insanı İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı, şoförü hayatını kaybetti
Dün, 08:50
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