https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/bolivyada-otobusun-ucuruma-yuvarlandi-31-olu-1093789626.html
Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsü 800 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T09:07+0300
2025-02-19T09:07+0300
2025-02-19T09:07+0300
dünya
bolivya
trafik kazası
uçurum
uçuruma yuvarlandı
otobüs kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093789672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75c669a3e92964288231586b43d3827f.jpg
Bolivya polisi, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabası civarında seyir halindeyken 800 metrelik uçuruma yuvarlandığını açıkladı. Kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-unlu-is-insani-ismail-ozhan-ozmen-agir-yaralandi-soforu-hayatini-1093754102.html
bolivya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093789672_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fda193a92a82b3e3ea710078891976c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolivya, trafik kazası, uçurum, uçuruma yuvarlandı, otobüs kazası
bolivya, trafik kazası, uçurum, uçuruma yuvarlandı, otobüs kazası
Bolivya'da otobüsün uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsü 800 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Bolivya polisi, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabası civarında seyir halindeyken 800 metrelik uçuruma yuvarlandığını açıkladı. Kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.