https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/brezilyada-ucak-kazasi-inis-esnasinda-pistten-cikarak-alev-aldi-1092511696.html

Brezilya'da uçak kazası: İniş esnasında pistten çıkarak alev aldı

Brezilya'da uçak kazası: İniş esnasında pistten çıkarak alev aldı

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin sahil kentlerinden Ubatuba'da özel bir uçağın düşmesi 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin kurtulduğu belirtildi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T20:47+0300

2025-01-09T20:47+0300

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dünya

cessna

rio grande do sul

brezilya

sao paulo

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kaza

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Meydana gelen kazada pilotun hayatını kaybettiği belirtilirken bir çift ve iki çocuktan oluşan dört kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı dile getirildi.Yerel medya tarafından yayımlanan görüntülerde uçağın kısa bir süre önce iniş yaptığı, ardından alevler içinde kalarak sahile doğru ilerlediği görülüyor.Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada ayrıca kaza sırasında deniz kıyısında yürüyen bir kişinin yaralandığı belirtildi.Uçağın olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin kötü olması sebebiyle iniş yapmaya çalıştığı ancak başaramadığı ifade edildi.Kaza sırasında civarda yaya ve araçların yer aldığı belirtildi.Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi, iş havacılığında popüler olan Cessna Citation tipi uçağın düşme nedenini ortaya çıkarmak üzere teknik ekibini harekete geçirdiğini açıkladı.Ubatuba Havalimanı 940 metre uzunluğunda kısa bir piste sahip olduğu belirtilirken Cessna 525 tipi uçakların inmek için 789 metreye ihtiyacı olduğu ifade edildi. Ancak iniş esnasında söz konusu havalimanını pistinin ıslak olduğu ve buna ek olarak hava koşullarının da uygun olmadığı dile getirildi.Aralık ayında Rio Grande do Sul eyaletindeki bir başka turistik kent olan Gramado'nun yakınlarında da içinde 10 kişinin bulunduğu hafif bir uçak düşmüş ve kazadan kurtulan olmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bursada-egitim-ucagi-dustu-valilik-aciklama-yapti-1092457270.html

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