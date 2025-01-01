https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abdnin-new-orleans-kentinde-bir-kisi-aracini-kalabaligin-ustune-surdu-cok-sayida-yarili-var-1092247573.html
ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını kalabalığın üstüne sürdü: En az 10 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını kalabalığın üstüne sürdü: En az 10 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını, ünlü Bourbon Caddesi'ndeki kalabalığın üstüne sürdü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği basına yansırken... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-01T16:31+0300
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araç kalabalığa daldı
saldırı
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New Orleans'ta bir aracın popüler Bourbon Caddesi'nde bir kalabalığın içine daldığı ve en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. Polis, FBI ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, düzenledikleri basın toplantısında yeni yıl sabahı erken saatlerde bir aracın kalabalığın içine daldığını, ardından sürücünün aracın içinden ve daha sonra aracın dışına çıkarak polise ateş açtığını belirtti. Polisin ateşe karşılık verdiği ve 2 polisin yaralandığı ifade edildi. FBI saldırganın aracında patlayıcı bulunduğunu açıkladıOlayın soruşturmasının federal kolluk kuvveti olan FBI tarafından devraldığını belirten yetkililer, saldırganın aracında patlayıcı bulunduğunu ancak saldırının bir 'terörizm saldırısı olmadığın'ı vurguladı. Öte yandan basın toplantısında yer alan New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, olayın 'bir terörist saldırısı' olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cinde-kalabaligin-ustune-aracini-suren-bir-kisi-20den-fazla-kisiyi-yaraladi-1090296632.html
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new orleans, abd, araç kalabalığa daldı, saldırı
new orleans, abd, araç kalabalığa daldı, saldırı
ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını kalabalığın üstüne sürdü: En az 10 kişi hayatını kaybetti
14:55 01.01.2025 (güncellendi: 16:31 01.01.2025)
ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını, ünlü Bourbon Caddesi'ndeki kalabalığın üstüne sürdü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği basına yansırken saldırganın kalabalığa daldıktan sonra aracın içinde ve dışında polise ateş ettiğini ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. FBI, saldırganın aracında patlayıcılar buldu.
New Orleans'ta bir aracın popüler Bourbon Caddesi'nde bir kalabalığın içine daldığı ve en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. Polis, FBI ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, düzenledikleri basın toplantısında yeni yıl sabahı erken saatlerde bir aracın kalabalığın içine daldığını, ardından sürücünün aracın içinden ve daha sonra aracın dışına çıkarak polise ateş açtığını belirtti. Polisin ateşe karşılık verdiği ve 2 polisin yaralandığı ifade edildi.
FBI saldırganın aracında patlayıcı bulunduğunu açıkladı
Olayın soruşturmasının federal kolluk kuvveti olan FBI tarafından devraldığını belirten yetkililer, saldırganın aracında patlayıcı bulunduğunu ancak saldırının bir 'terörizm saldırısı olmadığın'ı vurguladı. Öte yandan basın toplantısında yer alan New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, olayın 'bir terörist saldırısı' olduğunu ifade etti.