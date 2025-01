https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abdnin-new-orleans-kentinde-bir-kisi-aracini-kalabaligin-ustune-surdu-cok-sayida-yarili-var-1092247573.html

ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını kalabalığın üstüne sürdü: En az 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını kalabalığın üstüne sürdü: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Orleans kentinde bir kişi aracını, ünlü Bourbon Caddesi'ndeki kalabalığın üstüne sürdü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği basına yansırken... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T14:55+0300

2025-01-01T14:55+0300

2025-01-01T16:31+0300

dünya

new orleans

abd

araç kalabalığa daldı

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092251421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eac2b7ec41665f1c3c27297b53763531.jpg

New Orleans'ta bir aracın popüler Bourbon Caddesi'nde bir kalabalığın içine daldığı ve en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. Polis, FBI ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, düzenledikleri basın toplantısında yeni yıl sabahı erken saatlerde bir aracın kalabalığın içine daldığını, ardından sürücünün aracın içinden ve daha sonra aracın dışına çıkarak polise ateş açtığını belirtti. Polisin ateşe karşılık verdiği ve 2 polisin yaralandığı ifade edildi. FBI saldırganın aracında patlayıcı bulunduğunu açıkladıOlayın soruşturmasının federal kolluk kuvveti olan FBI tarafından devraldığını belirten yetkililer, saldırganın aracında patlayıcı bulunduğunu ancak saldırının bir 'terörizm saldırısı olmadığın'ı vurguladı. Öte yandan basın toplantısında yer alan New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, olayın 'bir terörist saldırısı' olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cinde-kalabaligin-ustune-aracini-suren-bir-kisi-20den-fazla-kisiyi-yaraladi-1090296632.html

new orleans

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new orleans, abd, araç kalabalığa daldı, saldırı