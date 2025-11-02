https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/italya-alplerinde-cig-faciasi-bes-alman-dagci-hayatini-kaybetti-1100684980.html

İtalya Alplerinde çığ faciası: Beş Alman dağcı hayatını kaybetti

İtalya’nın Güney Tirol bölgesindeki Ortler dağlarında meydana gelen çığ felaketinde, beş Alman dağcı yaşamını yitirdi. Kurtarma ekipleri, kayıp baba ve 17... 02.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumartesi öğleden sonra İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Ortler dağlarında üç bin 200 metre yükseklikte tırmanışta olan 5 kişilik dağcı grup, zirveye 100 metre kala çığın altında kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri pazar öğle saatlerine kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Beş dağcıdan son ikisinin da cansız bedenine ulaşıldı.Hayatını kaybedenler arasında bir baba ve 17 yaşındaki kızı da bulunuyor.Hava koşulları tehlikeyi gizledi Yetkililer, olay günü çığ riski yüksek olmasa da yeni yağan karın zemine tam oturmamış olabileceğini açıkladı. “Yeni kar tabakası, alttaki eski katmanla tam bağ kurmamış olabilir” denildi. Çığın, gün batımına yakın saatlerde meydana gelmesi de “ Dağ tırmanışı neden bu kadar geç başladı?” sorusunu gündeme getirdi.Zorlu kuzey yüzü yine can aldı Vertainspitze Dağı’nın kuzey yüzü, 'yüksek irtifa buz rotası' olarak biliniyor ve sadece tam donanımlı, deneyimli dağcılara öneriliyor. Bölgeye mevsimin ilk karı birkaç gün önce düşmüştü. Ancak gündüzleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, zemini dengesiz hale getirmişti.Soruşturma başlatıldı Yetkililer, kazanın nedenini ve ölen dağcıların kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı. Güney Tirol yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Dağlar bugün bir kez daha acı bir kayıpla sarsıldı” ifadelerini kullandı.

