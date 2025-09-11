https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/bilim-kurgu-degil-arnavutluk-dunyanin-ilk-yapay-zeka-bakanini-atadi-1099295900.html

Bilim kurgu değil: Arnavutluk dünyanın ilk yapay zeka bakanını atadı

Sputnik Türkiye

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dünyanın ilk yapay zeka bakanını atadı. Diella'nın görev alanı neler olacak?

Arnavutluk, dünyada yapay zekaya sahip bir bakana sahip ilk ülke oldu. Bakan Diella, yapay zekadan sorumlu bir bakan değil, pikseller ve kodlardan oluşan sanal bir bakan.Adı Arnavutça’da ‘güneş ışığı’ anlamına gelen Diella, Başbakan Edi Rama’nın açıklamasına göre tüm kamu ihalelerinden sorumlu olacak.Kimse bu kadar çabuk beklemiyorduRama yaz aylarında ülkenin bir gün dijital bir bakana, hatta yapay zeka başbakana sahip olabileceğini dile getirmişti. Ancak, bu günün bu kadar hızlı geleceğini kimse düşünmemişti.Rama, Perşembe günü Tiran’da düzenlenen Sosyalist Parti genel kurulunda hangi bakanların görevden alınacağını, hangilerinin yeni dönemde devam edeceğini açıklarken hükümetin tek insan olmayan üyesi Diella’yı da tanıttı.Parti üyelerine hitaben konuşan başbakan, “Diella, fiziksel olarak var olmayan, yapay zeka tarafından sanal ortamda oluşturulmuş ilk kabine üyesi” dedi.‘Bu bir bilim kurgu değil’Rama, ihale kararlarının ‘bakanlıkların dışına çıkarılarak’ Diella’nın ellerine bırakılacağını belirtti. Başbakan, sürecin ‘adım adım’ işleyeceğini söylerken ekledi:Diella’nın görevi ne olacak?Diella, Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre ihaleleri değerlendirecek ve ‘dünyanın her yerinden yetenekleri işe alma hakkına sahip olacak.’Diella, aslında Arnavut vatandaşlarına yabancı değil, ülkenin neredeyse tüm devlet hizmetlerine dijital erişim sağlayan e-Albania platformunu da o yönetecek. Hatta geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş genç bir kadın olarak görünen bir avatarı da bulunuyor.

