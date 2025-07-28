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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tayland-ve-kambocya-arasinda-ateskes-konusunda-anlasma-saglandi-1098190651.html
Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
Sputnik Türkiye
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
asya & pasifik
tayland
kamboçya
ateşkes
çatışma
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Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarını bitirmek üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelindi.Tayland hükümeti, görüşmelere geçici Başbakan Phumtham Wechayachai başkanlığında bir heyetle katılacağını duyurmuştu. Malezya’dan yapılan açıklamada ise Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in de toplantıya katılacağı bildirilmişti.Malzeya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasında yerel saatle 17:00'de 'acil ve koşulsuz' bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/tayland-ve-kambocyadan-baris-adimi-gorusmeler-malezyada-gerceklesecek-1098172914.html
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asya & pasifik, tayland, kamboçya, ateşkes, çatışma
asya & pasifik, tayland, kamboçya, ateşkes, çatışma

Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

13:14 28.07.2025 (güncellendi: 13:19 28.07.2025)
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSMalezya Başbakanı Enver İbrahim
Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıkladı.
Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarını bitirmek üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelindi.
Tayland hükümeti, görüşmelere geçici Başbakan Phumtham Wechayachai başkanlığında bir heyetle katılacağını duyurmuştu. Malezya’dan yapılan açıklamada ise Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in de toplantıya katılacağı bildirilmişti.
Malzeya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasında yerel saatle 17:00'de 'acil ve koşulsuz' bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını duyurdu.
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
DÜNYA
Tayland ve Kamboçya’dan 'barış adımı': Görüşmeler Malezya’da gerçekleşecek
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