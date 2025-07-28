https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/tayland-ve-kambocya-arasinda-ateskes-konusunda-anlasma-saglandi-1098190651.html

Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T13:14+0300

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Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarını bitirmek üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelindi.Tayland hükümeti, görüşmelere geçici Başbakan Phumtham Wechayachai başkanlığında bir heyetle katılacağını duyurmuştu. Malezya’dan yapılan açıklamada ise Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in de toplantıya katılacağı bildirilmişti.Malzeya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasında yerel saatle 17:00'de 'acil ve koşulsuz' bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/tayland-ve-kambocyadan-baris-adimi-gorusmeler-malezyada-gerceklesecek-1098172914.html

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