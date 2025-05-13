https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/trump-suriyeye-tum-yaptirimlari-kaldirdik-1096194424.html
Trump: Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdık
Trump: Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T19:40+0300
2025-05-13T19:40+0300
2025-05-13T20:01+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a düzenlenen ziyareti sırasında konuştu.Trump, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındığını belirtti.Trump, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, perşembe günü İstanbul’da düzenlenmesi planlanan olası Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılacağını söyledi. Rubio’nun önümüzdeki hafta içinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de bir araya geleceğini açıklayan Trump, bölgedeki diplomatik sürecin yeni bir evreye girdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kellogg-abd-avrupa-guclerinin-ukraynada-konuslandirilmasi-konusunu-gorusuyor-1096190879.html
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suriye, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi
suriye, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi
Trump: Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdık
19:40 13.05.2025 (güncellendi: 20:01 13.05.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelere dayandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a düzenlenen ziyareti sırasında konuştu.
Trump, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındığını belirtti.
Trump, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, perşembe günü İstanbul’da düzenlenmesi planlanan olası Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılacağını söyledi. Rubio’nun önümüzdeki hafta içinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de bir araya geleceğini açıklayan Trump, bölgedeki diplomatik sürecin yeni bir evreye girdiğini ifade etti.