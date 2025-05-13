https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/trump-suriyeye-tum-yaptirimlari-kaldirdik-1096194424.html

Trump: Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdık

Trump: Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T19:40+0300

2025-05-13T19:40+0300

2025-05-13T20:01+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a düzenlenen ziyareti sırasında konuştu.Trump, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındığını belirtti.Trump, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, perşembe günü İstanbul’da düzenlenmesi planlanan olası Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılacağını söyledi. Rubio’nun önümüzdeki hafta içinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle de bir araya geleceğini açıklayan Trump, bölgedeki diplomatik sürecin yeni bir evreye girdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kellogg-abd-avrupa-guclerinin-ukraynada-konuslandirilmasi-konusunu-gorusuyor-1096190879.html

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suriye, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi