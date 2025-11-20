https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/vietnamda-sel-felaketi-en-az-41-olu-1101168351.html

Vietnam’da sel felaketi: En az 41 ölü

Vietnam'ın orta bölgelerinde günlerdir etkili olan aşırı yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Yetkililer, en az 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 9 kişi...

Asya ülkesi Vietnam'da son üç günde bazı bölgelerde yağış miktarı 150 santimetreyi buldu.Ülkenin önemli kahve üretim alanlarını ve turistik sahil kentlerini kapsayan bölgelerde hayat adeta felç oldu. Çevre Bakanlığı, altı eyalette 41 can kaybı ve 9 kişi için arama çalışması yapıldığını doğruladı. Şiddetli yağışlar sonucu 52 binden fazla ev sular altında kaldı. Yaklaşık 62 bin kişi güvenli bölgelere taşındı. Heyelanlar nedeniyle bazı ana yollar ulaşıma kapanırken bir milyondan fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, özellikle Khanh Hoa, Dak Lak ve Gia Lai eyaletlerinde ordunun ve güvenlik güçlerinin hızla devreye girerek halkın tahliye edilmesi talimatını verdi.

