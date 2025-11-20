https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/vietnamda-sel-felaketi-en-az-41-olu-1101168351.html
Vietnam’da sel felaketi: En az 41 ölü
Vietnam’da sel felaketi: En az 41 ölü
Sputnik Türkiye
Vietnam’ın orta bölgelerinde günlerdir etkili olan aşırı yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Yetkililer, en az 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 9 kişi... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T23:59+0300
2025-11-20T23:59+0300
2025-11-20T23:59+0300
dünya
asya & pasifik
vietnam
sel
sel felaketi
yağmur
i̇klim
iklim değişikliği
i̇klim krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101168110_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9b86de53e7e91f3803fef162ea1f111.jpg
Asya ülkesi Vietnam'da son üç günde bazı bölgelerde yağış miktarı 150 santimetreyi buldu.Ülkenin önemli kahve üretim alanlarını ve turistik sahil kentlerini kapsayan bölgelerde hayat adeta felç oldu. Çevre Bakanlığı, altı eyalette 41 can kaybı ve 9 kişi için arama çalışması yapıldığını doğruladı. Şiddetli yağışlar sonucu 52 binden fazla ev sular altında kaldı. Yaklaşık 62 bin kişi güvenli bölgelere taşındı. Heyelanlar nedeniyle bazı ana yollar ulaşıma kapanırken bir milyondan fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, özellikle Khanh Hoa, Dak Lak ve Gia Lai eyaletlerinde ordunun ve güvenlik güçlerinin hızla devreye girerek halkın tahliye edilmesi talimatını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/melissa-kasirgasi-karayipleri-vurdu-jamaikada-buyuk-yikim-haitide-sel-felaketi-onlarca-can-aldi-1100608296.html
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101168110_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_830c1410030df7b37e049f24b61ba157.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, vietnam, sel, sel felaketi, yağmur, i̇klim, iklim değişikliği, i̇klim krizi
asya & pasifik, vietnam, sel, sel felaketi, yağmur, i̇klim, iklim değişikliği, i̇klim krizi
Vietnam’da sel felaketi: En az 41 ölü
Vietnam’ın orta bölgelerinde günlerdir etkili olan aşırı yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Yetkililer, en az 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Asya ülkesi Vietnam'da son üç günde bazı bölgelerde yağış miktarı 150 santimetreyi buldu.
Ülkenin önemli kahve üretim alanlarını ve turistik sahil kentlerini kapsayan bölgelerde hayat adeta felç oldu. Çevre Bakanlığı, altı eyalette 41 can kaybı ve 9 kişi için arama çalışması yapıldığını doğruladı. Şiddetli yağışlar sonucu 52 binden fazla ev sular altında kaldı.
Yaklaşık 62 bin kişi güvenli bölgelere taşındı. Heyelanlar nedeniyle bazı ana yollar ulaşıma kapanırken bir milyondan fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.
Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, özellikle Khanh Hoa, Dak Lak ve Gia Lai eyaletlerinde ordunun ve güvenlik güçlerinin hızla devreye girerek halkın tahliye edilmesi talimatını verdi.