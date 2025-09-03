https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/portekizde-facia-funikuler-raydan-cikti-en-az-15-kisi-hayatini-kaybetti-1099079383.html
Portekiz'de facia: Füniküler raydan çıktı, en az 15 kişi hayatını kaybetti
Portekiz'de facia: Füniküler raydan çıktı, en az 15 kişi hayatını kaybetti
03.09.2025
2025-09-03T23:10+0300
2025-09-03T23:10+0300
2025-09-03T23:25+0300
Portekiz'in başkenti Lizbon'un sembollerinden Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.İspanya merkezli Vanguardia gazetesi, meydana gelen kazada en az 15 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.Gazetenin haberine göre, ilk verilere göre kazanın nedeni, vagonun dengesini kaybederek binaya çarpmasına neden olan bir kablo kopması olabilir. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Lizbon'un resmi turizm sitesine göre, ilk olarak 1885'te açılan bir asırdan daha eski olan ve 42 kişiye kadar taşıyabilen Gloria Füniküleri, Lizbon'un simge yapısı olarak biliniyor ve şehri ziyaret eden turistler arasında oldukça popüler.
Portekiz'de facia: Füniküler raydan çıktı, en az 15 kişi hayatını kaybetti
