Portekiz'de facia: Füniküler raydan çıktı, en az 15 kişi hayatını kaybetti
Portekiz'de facia: Füniküler raydan çıktı, en az 15 kişi hayatını kaybetti
Portekiz'in Lizbon kentinde turistler tarafından yoğun ilgi gören bir fünikülerin raydan çıkması sonucu en az 15 kişinin öldüğü bildirildi
Portekiz'in başkenti Lizbon'un sembollerinden Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.İspanya merkezli Vanguardia gazetesi, meydana gelen kazada en az 15 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.Gazetenin haberine göre, ilk verilere göre kazanın nedeni, vagonun dengesini kaybederek binaya çarpmasına neden olan bir kablo kopması olabilir. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Lizbon'un resmi turizm sitesine göre, ilk olarak 1885'te açılan bir asırdan daha eski olan ve 42 kişiye kadar taşıyabilen Gloria Füniküleri, Lizbon'un simge yapısı olarak biliniyor ve şehri ziyaret eden turistler arasında oldukça popüler.
Portekiz'de facia: Füniküler raydan çıktı, en az 15 kişi hayatını kaybetti

23:10 03.09.2025 (güncellendi: 23:25 03.09.2025)
© AP Photo / Armando Franca
Emergency teams work at the site of a derailed electric streetcar in Lisbon, Portugal, Wednesday, Sept. 3, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Armando Franca
Portekiz'in Lizbon kentinde turistler tarafından yoğun ilgi gören bir fünikülerin raydan çıkması sonucu en az 15 kişinin öldüğü bildirildi
Portekiz'in başkenti Lizbon'un sembollerinden Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
İspanya merkezli Vanguardia gazetesi, meydana gelen kazada en az 15 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Gazetenin haberine göre, ilk verilere göre kazanın nedeni, vagonun dengesini kaybederek binaya çarpmasına neden olan bir kablo kopması olabilir. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Lizbon'un resmi turizm sitesine göre, ilk olarak 1885'te açılan bir asırdan daha eski olan ve 42 kişiye kadar taşıyabilen Gloria Füniküleri, Lizbon'un simge yapısı olarak biliniyor ve şehri ziyaret eden turistler arasında oldukça popüler.
