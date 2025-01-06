https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/suriyede-yeni-donem-2-ab-ulkesi-samdaki-buyukelciligini-yeniden-acti-1092389165.html

Suriye'de yeni dönem: 2 AB ülkesi Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Suriye'de yeni dönem: 2 AB ülkesi Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Sputnik Türkiye

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakması sonrası Çekya ve Macaristan, başkent Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:49+0300

2025-01-06T12:49+0300

2025-01-06T12:49+0300

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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, ülkede yaşanan gelişmelerin ardından 8 Aralık 2024'te kapatılan Şam Büyükelçiliği'nin yeniden hizmete girdiğini söyledi.Lipavsky, "Noel ve yılbaşı tatillerinde Suriye'deki büyükelçiliğimizi yeniden hizmete açtık. Kısa süre önceki kritik günlerde diplomatik misyonumuzu tamamen kapatmak, hatta tahliye etmek zorunda kalmıştık" dedi.Lipavsky, büyükelçiliğin güvenlikten sorumlu teknik personelinin yanı sıra diplomatik temsilcilikte ABD ve AB ülkelerinin de çıkarları temsil edildiğinden, Amerikan vatandaşlarının Suriye'de kalışıyla ilgili konularla ilgilenen Dışişleri Bakanlığı daire başkanının da Şam'da göreve başladığının belirtti.'Sahadaki güvenlik koşulları istikrara kavuştu'Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Macaristan'ın Şam Büyükelçiliği'nin çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Son haftalarda dünyanın dikkati büyük ölçüde Suriye'deki olaylara çevrildi. Şu ana itibarıyla silahlı çatışmalar duruldu ve sahadaki güvenlik koşulları istikrara kavuştu. Bu nedenle Şam'daki Macaristan Büyükelçiliği'ni yeniden açmaya karar verdik" dedi.Çekya ve Macaristan, 8 Aralık 2024'te silahlı muhalif güçlerin iktidara gelmesinin ardından büyükelçiliklerini tahliye etmiş ve hizmetleri askıya almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abd-suriyeye-uyguladigi-bazi-yaptirimlari-hafifletecek-1092384059.html

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haberler, peter szijjarto, suriye, macaristan, çekya, şam büyükelçiliği, ab, dışişleri bakanlığı, şam, jan lipavsky, jan lipavský, abd