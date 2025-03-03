https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/almanyada-bir-arac-kalabaliga-daldi-cok-sayida-yarali-var-1094147755.html
Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: En az 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: En az 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç caddedeki kalabalığa dalarak çok sayıda kişiyi yaraladı. Alman basını en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T15:30+0300
2025-03-03T15:30+0300
2025-03-03T17:23+0300
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araç kalabalığa daldı
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Almanya'nın Mannheim kentinde bugün meydana gelen olayda, bir araç caddede bulunan kalabalığın arasına daldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda ambülansın olay yerine hareket ettiği görülürken polis şehir merkezinde operasyon yürüttüğünü duyurdu. Alman basını en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Basına konuşan görgü tanığına göre, bir arabanın şehir içinde 'hızla' ilerlediğini ve şehirdeki bir pazarda kalabalığa daldığı belirtildi. Aracın siyah renkli bir SUV olduğu ifade edildi. Bir fail yakalandıPolis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/moskovada-rus-ortodoks-kilisesi-yetkilisine-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi-1094056250.html
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mannheim, almanya, araç kalabalığa daldı, operasyon
mannheim, almanya, araç kalabalığa daldı, operasyon
Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: En az 2 ölü, çok sayıda yaralı var
15:30 03.03.2025 (güncellendi: 17:23 03.03.2025)
Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç caddedeki kalabalığa dalarak çok sayıda kişiyi yaraladı. Alman basını en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mannheim polisi, şehir merkezinde operasyon yürüttüklerini duyurdu.
Almanya'nın Mannheim kentinde bugün meydana gelen olayda, bir araç caddede bulunan kalabalığın arasına daldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda ambülansın olay yerine hareket ettiği görülürken polis şehir merkezinde operasyon yürüttüğünü duyurdu. Alman basını en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.
Basına konuşan görgü tanığına göre, bir arabanın şehir içinde 'hızla' ilerlediğini ve şehirdeki bir pazarda kalabalığa daldığı belirtildi. Aracın siyah renkli bir SUV olduğu ifade edildi.
Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.