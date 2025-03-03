https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/almanyada-bir-arac-kalabaliga-daldi-cok-sayida-yarali-var-1094147755.html

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: En az 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: En az 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç caddedeki kalabalığa dalarak çok sayıda kişiyi yaraladı. Alman basını en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T15:30+0300

2025-03-03T15:30+0300

2025-03-03T17:23+0300

dünya

mannheim

almanya

araç kalabalığa daldı

operasyon

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Almanya'nın Mannheim kentinde bugün meydana gelen olayda, bir araç caddede bulunan kalabalığın arasına daldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda ambülansın olay yerine hareket ettiği görülürken polis şehir merkezinde operasyon yürüttüğünü duyurdu. Alman basını en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Basına konuşan görgü tanığına göre, bir arabanın şehir içinde 'hızla' ilerlediğini ve şehirdeki bir pazarda kalabalığa daldığı belirtildi. Aracın siyah renkli bir SUV olduğu ifade edildi. Bir fail yakalandıPolis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

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mannheim, almanya, araç kalabalığa daldı, operasyon