Venezüella'dan güç gösterisi: Savaş uçakları ABD gemisinin üzerinden uçtu
Venezüella’dan güç gösterisi: Savaş uçakları ABD gemisinin üzerinden uçtu
Karayipler'de gerilim tırmanıyor. Venezüella'ya ait iki F-16 savaş uçağı, uluslararası sularda devriye gezen ABD donanmasına ait USS Jason Dunham'ın üzerinden uçtu. Pentagon bu hamleyi 'provokatif' olarak nitelendirdi.
Pentagon’un açıklamasına göre olay, Karayipler’de uluslararası sularda gerçekleşti. ABD tarafı, uçuşun 'narko-terör operasyonlarını engelleme amacıyla yapıldığını' belirterek “Bu son derece provokatif hareket, ABD ordusunun uyuşturucu ve terörle mücadele faaliyetlerini durduramayacak” denildi.Çatışma ihtimali endişesi Gerilim sadece havada değil, denizde de büyüyor. ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Venezüella’dan uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu ve 11 kişinin öldüğünü açıkladı. Vaşington, bu kişilerin ülkenin en tehlikeli çetelerinden Tren de Aragua üyeleri olduğunu iddia ediyor.Maduro’dan rest Beyaz Saray yönetimi geçtiğimiz hafta, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmakla suçlamıştı. Trump yönetimi, Maduro’nun yakalanması için verilen ödülü kısa süre önce 50 milyon dolara çıkarmış, Maduro ise ABD savaş gemilerini tehdit olarak nitelendirerek, kıyı şeridinde dronlarla savaş gemilerini devriyeye çıkarmıştı.
Karayipler’de gerilim tırmanıyor. Venezüella’ya ait iki F-16 savaş uçağı, uluslararası sularda devriye gezen ABD donanmasına ait USS Jason Dunham’ın üzerinden uçtu. Pentagon bu hamleyi 'provokatif' olarak nitelendirdi.
Pentagon’un açıklamasına göre olay, Karayipler’de uluslararası sularda gerçekleşti. ABD tarafı, uçuşun 'narko-terör operasyonlarını engelleme amacıyla yapıldığını' belirterek “Bu son derece provokatif hareket, ABD ordusunun uyuşturucu ve terörle mücadele faaliyetlerini durduramayacak” denildi.

Çatışma ihtimali endişesi

Gerilim sadece havada değil, denizde de büyüyor. ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Venezüella’dan uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu ve 11 kişinin öldüğünü açıkladı. Vaşington, bu kişilerin ülkenin en tehlikeli çetelerinden Tren de Aragua üyeleri olduğunu iddia ediyor.

Maduro’dan rest

Beyaz Saray yönetimi geçtiğimiz hafta, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmakla suçlamıştı. Trump yönetimi, Maduro’nun yakalanması için verilen ödülü kısa süre önce 50 milyon dolara çıkarmış, Maduro ise ABD savaş gemilerini tehdit olarak nitelendirerek, kıyı şeridinde dronlarla savaş gemilerini devriyeye çıkarmıştı.
