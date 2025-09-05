https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/venezuelladan-guc-gosterisi-savas-ucaklari-abd-gemisinin-uzerinden-uctu-1099146818.html

Venezüella’dan güç gösterisi: Savaş uçakları ABD gemisinin üzerinden uçtu

Venezüella’dan güç gösterisi: Savaş uçakları ABD gemisinin üzerinden uçtu

Sputnik Türkiye

Karayipler’de gerilim tırmanıyor. Venezüella’ya ait iki F-16 savaş uçağı, uluslararası sularda devriye gezen ABD donanmasına ait USS Jason Dunham’ın üzerinden... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T18:58+0300

2025-09-05T18:58+0300

2025-09-05T18:58+0300

dünya

abd

venezüella

f-16

nicolas maduro

donald trump

karayipler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099146482_179:0:2876:1517_1920x0_80_0_0_5c4bc52fb2dfd8d2da674f27b1fc3c59.jpg

Pentagon’un açıklamasına göre olay, Karayipler’de uluslararası sularda gerçekleşti. ABD tarafı, uçuşun 'narko-terör operasyonlarını engelleme amacıyla yapıldığını' belirterek “Bu son derece provokatif hareket, ABD ordusunun uyuşturucu ve terörle mücadele faaliyetlerini durduramayacak” denildi.Çatışma ihtimali endişesi Gerilim sadece havada değil, denizde de büyüyor. ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Venezüella’dan uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu ve 11 kişinin öldüğünü açıkladı. Vaşington, bu kişilerin ülkenin en tehlikeli çetelerinden Tren de Aragua üyeleri olduğunu iddia ediyor.Maduro’dan rest Beyaz Saray yönetimi geçtiğimiz hafta, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapmakla suçlamıştı. Trump yönetimi, Maduro’nun yakalanması için verilen ödülü kısa süre önce 50 milyon dolara çıkarmış, Maduro ise ABD savaş gemilerini tehdit olarak nitelendirerek, kıyı şeridinde dronlarla savaş gemilerini devriyeye çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/abd-savas-gemileri-venezuella-aciklarinda-maduro-milis-gucu-icin-seferberlik-ilan-etti-1099127948.html

venezüella

karayipler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezüella, f-16, nicolas maduro, donald trump, karayipler