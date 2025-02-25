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Fransa'da en büyük çocuk istismarı davası başladı: Zanlı suçunu kabul etti
Fransa'da en büyük çocuk istismarı davası başladı: Zanlı suçunu kabul etti
Sputnik Türkiye
300'e yakın çocuk hastaya, muayene, tedavi ve hatta ameliyat öncesi ve sonrası cinsel tacizde veya tecavüzde bulunmakla suçlanan Fransız cerrah, dün mahkemeye... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
joel le scouarnec
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Fransa, henüz Pelicot davasını atlatamamışken bu sefer dün başlayan cerrah Joel Le Scouarnec'in davasıyla sarsılmaya başladı. Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında çoğunluğu 15 yaşın altında olan 299 çocuk hastaya, cinsel taciz veya tecavüz etmekle suçlanıyordu. 2017'de dört çocuğa istismardan halihazırda hapiste olan 74 yaşındaki Joel Le Scouarnec, dün hakim karşısına çıkarak suçlamaları kabul etti. Le Scouarnec'in kurbanlarının en genci bir yaşında ve en yaşlısı 70 yaşında olduğu belirlendi. Polis, Le Scouarnec'in 25 yıldan uzun bir süre hastalarına uyguladığı cinsel saldırıları kaydettiği iddia edilen titizlikle derlenmiş günlükler sayesinde tüm mağdurları teşhis etti. Mağdurlardan bir çoğunun, cinsel saldırıya anestezi etkisi altındayken veya hastanelerde ameliyattan çıktıktan sonra maruz kaldığı iddia ediliyor. Birçoğu da maruz kaldıkları istismarı hatırlayamıyor. Savcı Stephane Kellenberger mahkemede "Birçoğu hatrlamıyor... Birçoğu bilmeden (hayatına) devam etmeyi tercih ederdi. Ancak sessizlik çok uzun süre hüküm sürdü" dedi.İstismara uğradıklarını hatırlayan birçok mağdur ise olayların etkisinin onları tüm hayatları boyunca takip ettiğini ve birçok ciddi psikolojik travmalara yol açtığı yönünde ifade verdi.Uzun yıllar cezalara ve kırmızı bayraklara rağmen çalışmaya devam etmiş2005 yılında ABD kolluk kuvveti FBI, Fransız yetkilileri Joel Le Scouarnec'in çocuk istismarı sitelerine eriştiği konusunda uyardı, ancak bu sadece ertelenmiş bir ceza ile sonuçlandı ve iş yerinde hiçbir cezayla karşılaşmadı. Joel Le Scouarnec, Quimperle hastanesinde çalışırken genç bir hastası hakkında cinsel içerikli yorumlarda bulununca bir meslektaşı yetkililere ihbar etti ve hakkındaki suçlamalar ile cezalar ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gisle-pelicot-fransada-yilin-kisisi-secildi-cesaretin-ve-direnisin-sembolu-oldu-1092285842.html
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joel le scouarnec, fransa, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, cinsel şiddet
joel le scouarnec, fransa, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, cinsel şiddet

Fransa'da en büyük çocuk istismarı davası başladı: Zanlı suçunu kabul etti

11:57 25.02.2025
© FotoğrafAvustralya'da yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunan kreş görevlisi müebbet aldı
Avustralya'da yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunan kreş görevlisi müebbet aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© Fotoğraf
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300'e yakın çocuk hastaya, muayene, tedavi ve hatta ameliyat öncesi ve sonrası cinsel tacizde veya tecavüzde bulunmakla suçlanan Fransız cerrah, dün mahkemeye çıkarak suçunu kabul etti. Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında çoğunluğu 15 yaşın altında olan yüzlerce hastaya cinsel taciz ve tecavüzle suçlanıyordu.
Fransa, henüz Pelicot davasını atlatamamışken bu sefer dün başlayan cerrah Joel Le Scouarnec'in davasıyla sarsılmaya başladı. Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında çoğunluğu 15 yaşın altında olan 299 çocuk hastaya, cinsel taciz veya tecavüz etmekle suçlanıyordu.
2017'de dört çocuğa istismardan halihazırda hapiste olan 74 yaşındaki Joel Le Scouarnec, dün hakim karşısına çıkarak suçlamaları kabul etti. Le Scouarnec'in kurbanlarının en genci bir yaşında ve en yaşlısı 70 yaşında olduğu belirlendi. Polis, Le Scouarnec'in 25 yıldan uzun bir süre hastalarına uyguladığı cinsel saldırıları kaydettiği iddia edilen titizlikle derlenmiş günlükler sayesinde tüm mağdurları teşhis etti.
Mağdurlardan bir çoğunun, cinsel saldırıya anestezi etkisi altındayken veya hastanelerde ameliyattan çıktıktan sonra maruz kaldığı iddia ediliyor. Birçoğu da maruz kaldıkları istismarı hatırlayamıyor. Savcı Stephane Kellenberger mahkemede "Birçoğu hatrlamıyor... Birçoğu bilmeden (hayatına) devam etmeyi tercih ederdi. Ancak sessizlik çok uzun süre hüküm sürdü" dedi.
İstismara uğradıklarını hatırlayan birçok mağdur ise olayların etkisinin onları tüm hayatları boyunca takip ettiğini ve birçok ciddi psikolojik travmalara yol açtığı yönünde ifade verdi.

Uzun yıllar cezalara ve kırmızı bayraklara rağmen çalışmaya devam etmiş

2005 yılında ABD kolluk kuvveti FBI, Fransız yetkilileri Joel Le Scouarnec'in çocuk istismarı sitelerine eriştiği konusunda uyardı, ancak bu sadece ertelenmiş bir ceza ile sonuçlandı ve iş yerinde hiçbir cezayla karşılaşmadı. Joel Le Scouarnec, Quimperle hastanesinde çalışırken genç bir hastası hakkında cinsel içerikli yorumlarda bulununca bir meslektaşı yetkililere ihbar etti ve hakkındaki suçlamalar ile cezalar ortaya çıktı.
Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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