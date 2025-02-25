https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/fransada-en-buyuk-cocuk-istismari-davasi-basladi-zanli-sucunu-kabul-etti-1093962820.html

Fransa'da en büyük çocuk istismarı davası başladı: Zanlı suçunu kabul etti

Fransa'da en büyük çocuk istismarı davası başladı: Zanlı suçunu kabul etti

Sputnik Türkiye

300'e yakın çocuk hastaya, muayene, tedavi ve hatta ameliyat öncesi ve sonrası cinsel tacizde veya tecavüzde bulunmakla suçlanan Fransız cerrah, dün mahkemeye... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T11:57+0300

2025-02-25T11:57+0300

2025-02-25T11:57+0300

dünya

joel le scouarnec

fransa

cinsel istismar

cinsel taciz

cinsel saldırı

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara cinsel taciz

çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar

cinsel şiddet

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Fransa, henüz Pelicot davasını atlatamamışken bu sefer dün başlayan cerrah Joel Le Scouarnec'in davasıyla sarsılmaya başladı. Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında çoğunluğu 15 yaşın altında olan 299 çocuk hastaya, cinsel taciz veya tecavüz etmekle suçlanıyordu. 2017'de dört çocuğa istismardan halihazırda hapiste olan 74 yaşındaki Joel Le Scouarnec, dün hakim karşısına çıkarak suçlamaları kabul etti. Le Scouarnec'in kurbanlarının en genci bir yaşında ve en yaşlısı 70 yaşında olduğu belirlendi. Polis, Le Scouarnec'in 25 yıldan uzun bir süre hastalarına uyguladığı cinsel saldırıları kaydettiği iddia edilen titizlikle derlenmiş günlükler sayesinde tüm mağdurları teşhis etti. Mağdurlardan bir çoğunun, cinsel saldırıya anestezi etkisi altındayken veya hastanelerde ameliyattan çıktıktan sonra maruz kaldığı iddia ediliyor. Birçoğu da maruz kaldıkları istismarı hatırlayamıyor. Savcı Stephane Kellenberger mahkemede "Birçoğu hatrlamıyor... Birçoğu bilmeden (hayatına) devam etmeyi tercih ederdi. Ancak sessizlik çok uzun süre hüküm sürdü" dedi.İstismara uğradıklarını hatırlayan birçok mağdur ise olayların etkisinin onları tüm hayatları boyunca takip ettiğini ve birçok ciddi psikolojik travmalara yol açtığı yönünde ifade verdi.Uzun yıllar cezalara ve kırmızı bayraklara rağmen çalışmaya devam etmiş2005 yılında ABD kolluk kuvveti FBI, Fransız yetkilileri Joel Le Scouarnec'in çocuk istismarı sitelerine eriştiği konusunda uyardı, ancak bu sadece ertelenmiş bir ceza ile sonuçlandı ve iş yerinde hiçbir cezayla karşılaşmadı. Joel Le Scouarnec, Quimperle hastanesinde çalışırken genç bir hastası hakkında cinsel içerikli yorumlarda bulununca bir meslektaşı yetkililere ihbar etti ve hakkındaki suçlamalar ile cezalar ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gisle-pelicot-fransada-yilin-kisisi-secildi-cesaretin-ve-direnisin-sembolu-oldu-1092285842.html

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joel le scouarnec, fransa, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz, çocuklara yönelik kurumsal cinsel istismar, cinsel şiddet