Lukaşenko 7. kez Devlet Başkanlığı görevini üstlendi: 'Siz ve efendilerinizin birliğimize karşı koyacak hiçbir şeyi yok'

Belarus'un seçilmiş Devlet Başkanı Lukaşenko, cumhuriyet tarihinde yedinci kez devlet başkanlığı görevini resmen üstlendi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Bağımsızlık Saray'ında tertip edilen yemin töreninde yaptığı konuşmasında halka sadakatle hizmet edeceğine, insan ve medeni hak ve özgürlüklere saygı göstereceğine ve koruyacağına, ülkenin Anayasasını gözeteceğine ve savunacağına, yüksek görevlerini kutsal ve vicdani bir şekilde yerine getireceğine yemin etti.Konuşmasının ardından Belarus lideri görev yeminini imzaladı ve ardından kendisine başkanlık sertifikası takdim edildi.Bin 100’den fazla davetlinin katıldığı törende Lukaşenko’nun konuşmasını bizzat kendisi kaleme aldığı dile getirildi.Lukaşenko, 26 Ocak’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi çıkarak 7. kez ülkeyi yönetmeyi hak kazanmıştı. Lukaşenko, yüzde 85.69 katılım oranıyla yapılan seçimde yüzde 86.82 oy almıştı.'NATO Belarus'u çatışmaya sürüklemek için her şeyi yapıyor'Belarus lideri Lukaşenko, yemin töreni sonrası yaptığı konuşmada NATO ülkelerinin Belarus'u çatışmaya sürüklemek için her şeyi yaptığını söyledi.Lukaşenko konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lukaşenko konşmasında, son beş yılda 'bir pandemi, 'renkli devrim girişimi', 'artan yaptırımlar', 'Batı ve Güney sınırlarında sürekli provokasyonlar' görüldüğünün altını çizerek, "Biz provokasyonlara boyun eğmeyerek ayakta durduk ve duruyoruz. Tüm bunlar, uluslararası ilke ve normları ihlal ederek tüm dünyanın iradesini dikte etme hakkına sahip olduklarına inananların küresel oyunlarının sonucudur" dedi.Adalet ve hakikat söz konusu olduğunda, ülkenin dünya haritasında hangi büyüklükte olduğunun önemli olmadığını belirten Lukaşenko, "Belarus'un sesi her zaman yüksek ve emin bir şekilde duyulmaktadır. Bağımsızlığımızı kazandığımız yıllar boyunca büyük siyasetin katılımcıları olduk. Tarihin her türlü rüzgarına karşı koyabilecek kadar tecrübeye sahibiz, ancak gevşememeliyiz" cümlelerini kullandı.'Dünyanın yarısı diktatörlüğümüzün hayali kuruyor'Bağımsızlık Sarayı'nda konuşan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta kendilerinin demokratiklik düzeyini standart olarak adlandıranlardan daha fazla demokrasi olduğunu söyledi.Lukaşenko konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Belarus'ta herkesin konuşmak için anayasal hak ve fırsatlara sahip olduğunu vurgulayan Lukaşenko, yurtdışındaki muhaliflere de seslenerek birçoğunun Batı demokrasilerinden aldıkları hibelerle Belaruslulara hayatı öğretmeye devam ettiğini söyledi."Yeni Trump yönetimi tarafından yapılan soruşturmalar, 2020'de Belarus da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında USAID finansmanı, darbeler ve renkli devrimlerle ilgili bariz vakaları ortaya çıkardı. Bu isyanı unutmayın" diyen Lukaşenko, Belarus'un, Batı'nın hibeleri için vatanlarını satan muhalefetin eylemleri sayesinde güçlendiğini de sözlerine ekledi.Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

