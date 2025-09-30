Fransa'da sır dolu ölüm: Güney Afrika Büyükelçisi Mthethwa 22. kattan düştü
© Sputnik / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков после того, как во вторник полицейские застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге в Нантере (29 июня 2023). Франции
© Sputnik / Евгений Полойко
Abone ol
Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliği görevini de yürüten Mthethwa'nın eşi, kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Emmanuel Mthethwa, 22. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Kendisinden bir süredir haber alınamayan Mthethwa'nın cansız bedeni, 22. katından düştüğü Paris'teki Hyatt Otel'in önünde bulundu.
Paris Savcılığı, incelemelerin ardından söz konusu cansız bedenin 58 yaşındaki Mthethwa'ya ait olduğunu doğrularken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güney Afrikalı diplomatın eşinin, dün akşam saatlerinde Mthethwa'dan endişe verici bir mesaj aldığını söyleyerek Paris polisine kayıp başvurusunda bulunduğu basına yansıdı.
Mthethwa, Paris'teki görevine geçen yıl başlamıştı. Diplomat, daha önce ülkesinde Emniyet ve Güvenlik Bakanı, Kültür ve Sanat Bakanı ve Spor, Sanat ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.
Kendisinden bir süredir haber alınamayan Mthethwa'nın cansız bedeni, 22. katından düştüğü Paris'teki Hyatt Otel'in önünde bulundu.
Paris Savcılığı, incelemelerin ardından söz konusu cansız bedenin 58 yaşındaki Mthethwa'ya ait olduğunu doğrularken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güney Afrikalı diplomatın eşinin, dün akşam saatlerinde Mthethwa'dan endişe verici bir mesaj aldığını söyleyerek Paris polisine kayıp başvurusunda bulunduğu basına yansıdı.
Mthethwa, Paris'teki görevine geçen yıl başlamıştı. Diplomat, daha önce ülkesinde Emniyet ve Güvenlik Bakanı, Kültür ve Sanat Bakanı ve Spor, Sanat ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.