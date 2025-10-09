https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/almanya-gocmenlere-3-yilda-verilen-vatandaslik-hakkini-kaldirdi-1100042835.html

Almanya, göçmenlere 3 yılda verilen vatandaşlık hakkını kaldırdı

Almanya'da parlamento, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan "hızlandırılmış vatandaşlık" hakkını kaldırdı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Almanya Federal Meclis'inde yapılan yasa değişikliğiyle, Alman vatandaşlığı için tüm başvuru sahiplerine ülkede 5 yıl ikamet şartı getirildi.Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulaması kaldırıldı.Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Almanya'da bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti vatandaşlığa başvuru için 8 yıl ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.

