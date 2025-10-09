Almanya, göçmenlere 3 yılda verilen vatandaşlık hakkını kaldırdı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/almanya-gocmenlere-3-yilda-verilen-vatandaslik-hakkini-kaldirdi-1100042835.html
Almanya'da parlamento, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan "hızlandırılmış vatandaşlık" hakkını kaldırdı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T08:31+0300
2025-10-09T08:31+0300
2025-10-09T08:31+0300
alexander dobrindt
almanya
vatandaşlık
vatandaşlık verme
vatandaşlık yasası
göçmen
Almanya Federal Meclis'inde yapılan yasa değişikliğiyle, Alman vatandaşlığı için tüm başvuru sahiplerine ülkede 5 yıl ikamet şartı getirildi.Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulaması kaldırıldı.Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Almanya'da bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti vatandaşlığa başvuru için 8 yıl ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.
alexander dobrindt, almanya, vatandaşlık, vatandaşlık verme, vatandaşlık yasası, göçmen
Almanya Federal Meclis'inde yapılan yasa değişikliğiyle, Alman vatandaşlığı için tüm başvuru sahiplerine ülkede 5 yıl ikamet şartı getirildi.
Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulaması kaldırıldı.
Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi.
İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır."
Almanya'da bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti vatandaşlığa başvuru için 8 yıl ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.