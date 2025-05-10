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Hindistan ve Pakistan 'tam ve hemen' ateşkes konusunda anlaştı
Hindistan ve Pakistan 'tam ve hemen' ateşkes konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda Hindistan ve Pakistan arasında ateşkese varıldığını dile getirdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T15:09+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan’ın ABD arabuluculuğunda ‘tam ve hemen’ ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti: Pakistan teyit ettiPakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Hindistan ve Pakistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştıklarını söyledi.Aynı zamanda Pakistan'ın başbakan yardımcısı olan Dar, X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:'Taraflar görüşmelere başlamayı kabul etti'ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan'ın tarafsız bir zeminde çok çeşitli konularda görüşmelere başlamayı kabul ettiklerini söyledi.Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Hindistan ateşkesin yerel saatle 17.00'de başladığını doğruladıHindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri derhal ateşkes ilan edildiğini doğruladı.Çok kısa bir basın toplantısı düzenleyen Misri, şu cümleleri kaydetti:Ne olmuştu?Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen saldırının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın parmağı olduğuna dair kanıtları olduğunu öne sürmüştü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırısıyla bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalarını reddetmişti.7 Mayıs gecesi Hindistan Savunma Bakanlığı, Pahalgam saldırısına cevaben Pakistan'daki 'terörist altyapıyı' hedef aldığını iddia ettiği Sindoor Operasyonu düzenlediğini açıklamıştı. Bakanlık, operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisine saldırılmadığını dile getirmişti. Buna karşılık Pakistanlı yetkililer Hindistan'ın Pakistan'da beş noktaya saldırarak en az 31 kişiyi öldürdüğünü ve 57 kişiyi yaraladığını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad'ın uygun bir karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altını çizmişti.
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abd, pakistan, abd, truth social, donald trump, ateşkes

Hindistan ve Pakistan 'tam ve hemen' ateşkes konusunda anlaştı

15:09 10.05.2025 (güncellendi: 16:03 10.05.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda Hindistan ve Pakistan arasında ateşkese varıldığını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan’ın ABD arabuluculuğunda ‘tam ve hemen’ ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyu ve üst akıllarını kullandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

Pakistan teyit etti

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Hindistan ve Pakistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştıklarını söyledi.
Aynı zamanda Pakistan'ın başbakan yardımcısı olan Dar, X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:

Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Pakistan her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba göstermiştir.

'Taraflar görüşmelere başlamayı kabul etti'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan'ın tarafsız bir zeminde çok çeşitli konularda görüşmelere başlamayı kabul ettiklerini söyledi.
Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Hindistan ve Pakistan Hükümetlerinin derhal ateşkes ilan edilmesi ve tarafsız bir bölgede geniş bir dizi konu üzerinde görüşmelere başlanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Hindistan ateşkesin yerel saatle 17.00'de başladığını doğruladı

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri derhal ateşkes ilan edildiğini doğruladı.
Çok kısa bir basın toplantısı düzenleyen Misri, şu cümleleri kaydetti:

Pakistan'daki Askeri Operasyonlar Genel Direktörü bu öğleden sonra saat 15.35'te Hindistan'daki Askeri Operasyonlar Genel Direktörü'nü aradı. Her iki tarafın da bugün Hindistan standart saatiyle 17.00'den itibaren karada, havada ve denizde tüm çatışmaları ve askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ne olmuştu?

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen saldırının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın parmağı olduğuna dair kanıtları olduğunu öne sürmüştü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırısıyla bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalarını reddetmişti.
7 Mayıs gecesi Hindistan Savunma Bakanlığı, Pahalgam saldırısına cevaben Pakistan'daki 'terörist altyapıyı' hedef aldığını iddia ettiği Sindoor Operasyonu düzenlediğini açıklamıştı. Bakanlık, operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisine saldırılmadığını dile getirmişti. Buna karşılık Pakistanlı yetkililer Hindistan'ın Pakistan'da beş noktaya saldırarak en az 31 kişiyi öldürdüğünü ve 57 kişiyi yaraladığını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad'ın uygun bir karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altını çizmişti.
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
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Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı
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