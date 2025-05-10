https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/hindistan-ve-pakistan-tam-ve-derhal-ateskes-konusunda-anlasti-1096115323.html

Hindistan ve Pakistan 'tam ve hemen' ateşkes konusunda anlaştı

Hindistan ve Pakistan 'tam ve hemen' ateşkes konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda Hindistan ve Pakistan arasında ateşkese varıldığını dile getirdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T15:09+0300

2025-05-10T15:09+0300

2025-05-10T16:03+0300

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan’ın ABD arabuluculuğunda ‘tam ve hemen’ ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti: Pakistan teyit ettiPakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Hindistan ve Pakistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştıklarını söyledi.Aynı zamanda Pakistan'ın başbakan yardımcısı olan Dar, X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi:'Taraflar görüşmelere başlamayı kabul etti'ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan'ın tarafsız bir zeminde çok çeşitli konularda görüşmelere başlamayı kabul ettiklerini söyledi.Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Hindistan ateşkesin yerel saatle 17.00'de başladığını doğruladıHindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri derhal ateşkes ilan edildiğini doğruladı.Çok kısa bir basın toplantısı düzenleyen Misri, şu cümleleri kaydetti:Ne olmuştu?Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen saldırının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın parmağı olduğuna dair kanıtları olduğunu öne sürmüştü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırısıyla bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalarını reddetmişti.7 Mayıs gecesi Hindistan Savunma Bakanlığı, Pahalgam saldırısına cevaben Pakistan'daki 'terörist altyapıyı' hedef aldığını iddia ettiği Sindoor Operasyonu düzenlediğini açıklamıştı. Bakanlık, operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisine saldırılmadığını dile getirmişti. Buna karşılık Pakistanlı yetkililer Hindistan'ın Pakistan'da beş noktaya saldırarak en az 31 kişiyi öldürdüğünü ve 57 kişiyi yaraladığını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad'ın uygun bir karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/pakistan-hindistana-karsi-operasyon-baslatti-1096110429.html

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