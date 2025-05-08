https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-dunya-tarihi-1096037118.html

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi

Sputnik Türkiye

Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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multi̇medya

vi̇deo

hitler

nazi almanyası

sscb

rusya

9 mayıs zafer bayramı

büyük anavatan savaşı

büyük zafer'in 80. yıldönümü

yapay zeka

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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-afrika-tarihi--1095929922.html

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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi Sputnik Türkiye Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi 2025-05-08T17:00+0300 true PT5M23S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, hitler, nazi almanyası, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, büyük anavatan savaşı, büyük zafer'in 80. yıldönümü, yapay zeka