https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-dunya-tarihi-1096037118.html
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T17:00+0300
2025-05-08T17:00+0300
2025-05-08T17:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
hitler
nazi almanyası
sscb
rusya
9 mayıs zafer bayramı
büyük anavatan savaşı
büyük zafer'in 80. yıldönümü
yapay zeka
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-afrika-tarihi--1095929922.html
sscb
rusya
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
Sputnik Türkiye
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
2025-05-08T17:00+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, hitler, nazi almanyası, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, büyük anavatan savaşı, büyük zafer'in 80. yıldönümü, yapay zeka
vi̇deo, hitler, nazi almanyası, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, büyük anavatan savaşı, büyük zafer'in 80. yıldönümü, yapay zeka
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.