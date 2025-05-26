https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/trump-zelenskiye-ates-puskurdu-agzindan-cikanlar-sorunlara-yol-aciyor-1096512449.html

Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’

Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı tüm açıklamaların sorunlara yol açtığını belirterek artık susması gerektiğini kaydetti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T10:16+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e konuşmayı kesmesini tavsiye etti.Trump, “Ağzından çıkanlar sorunlara neden oluyor. Bu hoşuma gitmiyor. Konuşmayı bırakması daha iyi olur” diye yazdı.ABD liderinin görüşüne göre, Zelenskiy’in bu davranışları “ülkesine hizmet etmiyor”.Kiev rejimi liderini defalarca eleştiri yağmuruna tutan Trump, Rusya’yla diyaloga Zelenskiy’in elinde hiçbir kozun olmadığına dikkat çekmişti. Zelenskiy’in Rusya’yla barış anlaşması imzalaması gerektiğini, aksi takdirde tüm ülkeyi kaybedeceğini söyleyen ABD lideri, Kiev rejimi lideri için ‘dünyanın en büyük pazarlamacısı’ nitelendirmesinde bulunmuştu.Putin-Trump görüşmeleriRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 19 Mayıs’ta bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede Ukrayna’daki durum da ele alınmıştı.Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, olası barış anlaşması konusunda bir memorandum üzerinde Kiev ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetmişti.Trump, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da çözüm şansı olduğu için Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/abd-ve-kanadali-gazetecilerin-yasadisi-yollarla-kursk-bolgesine-geldigi-tespit-edildi-1096510163.html

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, truth social