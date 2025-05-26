https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/trump-zelenskiye-ates-puskurdu-agzindan-cikanlar-sorunlara-yol-aciyor-1096512449.html
Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’
Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı tüm açıklamaların sorunlara yol açtığını belirterek artık susması gerektiğini kaydetti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:16+0300
2025-05-26T10:16+0300
2025-05-26T10:14+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e konuşmayı kesmesini tavsiye etti.Trump, “Ağzından çıkanlar sorunlara neden oluyor. Bu hoşuma gitmiyor. Konuşmayı bırakması daha iyi olur” diye yazdı.ABD liderinin görüşüne göre, Zelenskiy’in bu davranışları “ülkesine hizmet etmiyor”.Kiev rejimi liderini defalarca eleştiri yağmuruna tutan Trump, Rusya’yla diyaloga Zelenskiy’in elinde hiçbir kozun olmadığına dikkat çekmişti. Zelenskiy’in Rusya’yla barış anlaşması imzalaması gerektiğini, aksi takdirde tüm ülkeyi kaybedeceğini söyleyen ABD lideri, Kiev rejimi lideri için ‘dünyanın en büyük pazarlamacısı’ nitelendirmesinde bulunmuştu.Putin-Trump görüşmeleriRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 19 Mayıs’ta bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede Ukrayna’daki durum da ele alınmıştı.Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, olası barış anlaşması konusunda bir memorandum üzerinde Kiev ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetmişti.Trump, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da çözüm şansı olduğu için Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/abd-ve-kanadali-gazetecilerin-yasadisi-yollarla-kursk-bolgesine-geldigi-tespit-edildi-1096510163.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, truth social
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, truth social
Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı tüm açıklamaların sorunlara yol açtığını belirterek artık susması gerektiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e konuşmayı kesmesini tavsiye etti.
Trump, “Ağzından çıkanlar sorunlara neden oluyor. Bu hoşuma gitmiyor. Konuşmayı bırakması daha iyi olur” diye yazdı.
ABD liderinin görüşüne göre, Zelenskiy’in bu davranışları “ülkesine hizmet etmiyor”.
Kiev rejimi liderini defalarca eleştiri yağmuruna tutan Trump, Rusya’yla diyaloga Zelenskiy’in elinde hiçbir kozun olmadığına dikkat çekmişti. Zelenskiy’in Rusya’yla barış anlaşması imzalaması gerektiğini, aksi takdirde tüm ülkeyi kaybedeceğini söyleyen ABD lideri, Kiev rejimi lideri için ‘dünyanın en büyük pazarlamacısı’ nitelendirmesinde bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 19 Mayıs’ta bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede Ukrayna’daki durum da ele alınmıştı.
Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, olası barış anlaşması konusunda bir memorandum üzerinde Kiev ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetmişti.
Trump, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da çözüm şansı olduğu için Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamadığını dile getirmişti.