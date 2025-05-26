Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:32
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprüde İmamoğlu pankartı
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 2. kez şampiyon
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pestisit ne zarar veri,r nasıl kaçınılır?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:10
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/trump-zelenskiye-ates-puskurdu-agzindan-cikanlar-sorunlara-yol-aciyor-1096512449.html
Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’
Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı tüm açıklamaların sorunlara yol açtığını belirterek artık susması gerektiğini kaydetti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:16+0300
2025-05-26T10:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094137240_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_54d67bb5387cddbaeb4df4d7fdd36875.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e konuşmayı kesmesini tavsiye etti.Trump, “Ağzından çıkanlar sorunlara neden oluyor. Bu hoşuma gitmiyor. Konuşmayı bırakması daha iyi olur” diye yazdı.ABD liderinin görüşüne göre, Zelenskiy’in bu davranışları “ülkesine hizmet etmiyor”.Kiev rejimi liderini defalarca eleştiri yağmuruna tutan Trump, Rusya’yla diyaloga Zelenskiy’in elinde hiçbir kozun olmadığına dikkat çekmişti. Zelenskiy’in Rusya’yla barış anlaşması imzalaması gerektiğini, aksi takdirde tüm ülkeyi kaybedeceğini söyleyen ABD lideri, Kiev rejimi lideri için ‘dünyanın en büyük pazarlamacısı’ nitelendirmesinde bulunmuştu.Putin-Trump görüşmeleriRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 19 Mayıs’ta bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede Ukrayna’daki durum da ele alınmıştı.Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, olası barış anlaşması konusunda bir memorandum üzerinde Kiev ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetmişti.Trump, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da çözüm şansı olduğu için Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/abd-ve-kanadali-gazetecilerin-yasadisi-yollarla-kursk-bolgesine-geldigi-tespit-edildi-1096510163.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094137240_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_7a1d61f7b6b4c5f073168a3208661eb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, truth social
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, truth social

Trump, Zelenskiy’e ateş püskürdü: ‘Ağzından çıkanlar sorunlara yol açıyor’

10:16 26.05.2025
© AP Photo / Mystyslav ChernovPresident Donald Trump, right, meets with Ukraine's Volodymyr Zelensky in the Oval Office at the White House, Friday, Feb. 28, 2025, in Washington.
President Donald Trump, right, meets with Ukraine's Volodymyr Zelensky in the Oval Office at the White House, Friday, Feb. 28, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Abone ol
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı tüm açıklamaların sorunlara yol açtığını belirterek artık susması gerektiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e konuşmayı kesmesini tavsiye etti.
Trump, “Ağzından çıkanlar sorunlara neden oluyor. Bu hoşuma gitmiyor. Konuşmayı bırakması daha iyi olur” diye yazdı.
ABD liderinin görüşüne göre, Zelenskiy’in bu davranışları “ülkesine hizmet etmiyor”.
Kiev rejimi liderini defalarca eleştiri yağmuruna tutan Trump, Rusya’yla diyaloga Zelenskiy’in elinde hiçbir kozun olmadığına dikkat çekmişti. Zelenskiy’in Rusya’yla barış anlaşması imzalaması gerektiğini, aksi takdirde tüm ülkeyi kaybedeceğini söyleyen ABD lideri, Kiev rejimi lideri için ‘dünyanın en büyük pazarlamacısı’ nitelendirmesinde bulunmuştu.

Putin-Trump görüşmeleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 19 Mayıs’ta bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede Ukrayna’daki durum da ele alınmıştı.
Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, olası barış anlaşması konusunda bir memorandum üzerinde Kiev ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetmişti.
Trump, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da çözüm şansı olduğu için Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamadığını dile getirmişti.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesinde bıraktığı M1 Abrams tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD ve Kanadalı gazetecilerin yasadışı yollarla Kursk Bölgesine geldiği tespit edildi
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала