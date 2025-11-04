https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ingiltere-krali-3-charles-david-beckhami-sovalye-ilan-etti-1100731881.html
İngiltere Kralı 3. Charles, David Beckham'ı şövalye ilan etti
İngiltere Kralı 3. Charles, David Beckham’ı şövalye ilan etti
İngiltere Kralı Charles III, eski futbol yıldızı David Beckham’ı spora ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı şövalyelik unvanına layık gördü. Windsor... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı Charles III, eski futbol yıldızı David Beckham’ı spora ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı şövalyelik unvanına layık gördü. Windsor Kalesi’nde düzenlenen törende Beckham, “Londra’nın Doğu Yakası’ndan Windsor’a uzanan yolculuk… Ailemiz için unutulmaz bir an” dedi.
Kral III. Charles, İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham’ı şövalye ilan etti. The Guardian’a göre tören Salı günü Windsor Kalesi’nde gerçekleşti. Beckham, “spora ve hayır işlerine uzun süreli katkılarından” dolayı bu unvana layık görüldü.
Törende Kral Charles’ın Beckham’a özel ilgi gösterdiği, konuşma boyunca gülümsediği ve zaman zaman kahkaha attığı bildirildi. Beckham ise törende yaptığı kısa konuşmada duygularını gizleyemedi:
“Bu, ailemiz için çok özel bir an. İnanılmaz derecede gururluyum. Londra’nın Doğu Yakası’nda mütevazı bir ailede büyüdüm ve hep profesyonel futbolcu olmayı hayal ettim. Şimdi burada, Majesteleri Kral’ın yanında duruyorum.”
Beckham ayrıca çocuklarının artık kendisine “Sör Baba” diye hitap edeceğini söyleyerek salona şaka yaptığı kayıtlara geçti.
Windsor Kalesi’nde tarihi tören
Tören, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin en sembolik mekanlarından biri olan Windsor Kalesi’nde düzenlendi. Kral Charles, İngiliz sporuna “uzun süreli hizmet ve uluslararası itibara katkı” nedeniyle Beckham’a şövalyelik nişanı takdim etti.
Bu unvanla Beckham, Sir Alex Ferguson ve Sir Bobby Charlton gibi futbolun efsaneleri arasına katıldı.
Bir kariyerden fazlası: Futbolun küresel elçisi
50 yaşındaki David Beckham, futbol kariyerine Manchester United’da başladı ve kısa sürede dünyanın en tanınan sporcularından biri haline geldi.
Kariyerinde:
6 kez İngiltere Premier League
şampiyonluğu
1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi
,
1 La Liga
, 1 İspanya Süper Kupası
,
2 MLS şampiyonluğu
ve 1 Ligue 1
zaferi bulunuyor.
Ayrıca İngiltere Milli Takımı formasıyla 115 maça çıkıp 17 gol kaydetti.
Beckham, emekliliğinin ardından MLS takımı Inter Miami’nin ortak sahibi olarak futbol dünyasındaki etkisini sürdürdü.