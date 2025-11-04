https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ingiltere-krali-3-charles-david-beckhami-sovalye-ilan-etti-1100731881.html

İngiltere Kralı 3. Charles, David Beckham’ı şövalye ilan etti

İngiltere Kralı 3. Charles, David Beckham’ı şövalye ilan etti

Sputnik Türkiye

İngiltere Kralı Charles III, eski futbol yıldızı David Beckham’ı spora ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı şövalyelik unvanına layık gördü. Windsor... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T17:02+0300

2025-11-04T17:02+0300

2025-11-04T17:04+0300

dünya

charles

alex ferguson

david beckham

i̇ngiliz kraliyet ailesi

amerikan birinci futbol ligi (mls)

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/19/1050146352_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_1dae1cb08a7265e6e8cb925152c59514.jpg

Kral III. Charles, İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham’ı şövalye ilan etti. The Guardian’a göre tören Salı günü Windsor Kalesi’nde gerçekleşti. Beckham, “spora ve hayır işlerine uzun süreli katkılarından” dolayı bu unvana layık görüldü.Törende Kral Charles’ın Beckham’a özel ilgi gösterdiği, konuşma boyunca gülümsediği ve zaman zaman kahkaha attığı bildirildi. Beckham ise törende yaptığı kısa konuşmada duygularını gizleyemedi:Beckham ayrıca çocuklarının artık kendisine “Sör Baba” diye hitap edeceğini söyleyerek salona şaka yaptığı kayıtlara geçti.Windsor Kalesi’nde tarihi törenTören, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin en sembolik mekanlarından biri olan Windsor Kalesi’nde düzenlendi. Kral Charles, İngiliz sporuna “uzun süreli hizmet ve uluslararası itibara katkı” nedeniyle Beckham’a şövalyelik nişanı takdim etti.Bu unvanla Beckham, Sir Alex Ferguson ve Sir Bobby Charlton gibi futbolun efsaneleri arasına katıldı.Bir kariyerden fazlası: Futbolun küresel elçisi50 yaşındaki David Beckham, futbol kariyerine Manchester United’da başladı ve kısa sürede dünyanın en tanınan sporcularından biri haline geldi.Kariyerinde:Ayrıca İngiltere Milli Takımı formasıyla 115 maça çıkıp 17 gol kaydetti.Beckham, emekliliğinin ardından MLS takımı Inter Miami’nin ortak sahibi olarak futbol dünyasındaki etkisini sürdürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/vatikandan-tarihi-karar-meryem-dunyanin-kurtaricisi-degildir-1100725548.html

charles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

charles, alex ferguson, david beckham, i̇ngiliz kraliyet ailesi, amerikan birinci futbol ligi (mls), yılsonu2025