Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın doğu ve güney sınırlarındaki Pakistan askeri üslerine misilleme saldırıları başlatıldığını duyurdu. 11.10.2025, Sputnik Türkiye

Afganistan, Kabil ve Paktika vilayetlerine düzenlenen saldırılara karşılık olarak Pakistan’a yönelik misilleme saldırılarına başladığını açıkladı.Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Açıklamada ayrıca Pakistan ordusuna ait mevzilerle eş zamanlı olarak, Pakistan topraklarında bulunan DEAŞ (IŞİD) terör örgütüyle bağlantılı bazı hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

