https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/afganistan-savunma-bakanligi-pakistana-karsi-misilleme-saldirilarinin-basladigini-duyurdu-1100110884.html
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu
Afganistan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın doğu ve güney sınırlarındaki Pakistan askeri üslerine misilleme saldırıları başlatıldığını duyurdu. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100096564_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a23148c4f57d4b479f44d54a17d551ef.jpg
Afganistan, Kabil ve Paktika vilayetlerine düzenlenen saldırılara karşılık olarak Pakistan’a yönelik misilleme saldırılarına başladığını açıkladı.Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Açıklamada ayrıca Pakistan ordusuna ait mevzilerle eş zamanlı olarak, Pakistan topraklarında bulunan DEAŞ (IŞİD) terör örgütüyle bağlantılı bazı hedeflerin de vurulduğu belirtildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’a karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın doğu ve güney sınırlarındaki Pakistan askeri üslerine misilleme saldırıları başlatıldığını duyurdu.
Afganistan, Kabil ve Paktika vilayetlerine düzenlenen saldırılara karşılık olarak Pakistan’a yönelik misilleme saldırılarına başladığını açıkladı.
Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Bu operasyonlar, Afganistan topraklarına insansız hava araçları fırlatmak ve ülkenin hava sahasını ihlal etmek için kullanılan hedeflere yönelik saldırıları içermektedir. Afganistan İslam Emirliği Ulusal Ordusu, zaman zaman sivillere saldırmak ve Afganistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek amacıyla kullanılan sınır ötesindeki askeri hedeflere saldırı düzenlemiştir.
Açıklamada ayrıca Pakistan ordusuna ait mevzilerle eş zamanlı olarak, Pakistan topraklarında bulunan DEAŞ (IŞİD) terör örgütüyle bağlantılı bazı hedeflerin de vurulduğu belirtildi.
