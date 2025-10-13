Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/madagaskar-cumhurbaskani-rajoelina-ulkeden-ayrildi-1100154554.html
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı
Sputnik Türkiye
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası ülkeyi terk etti. Ülke genelinde protestolar, 25 Eylül'den beri devam... 13.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100154383_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2c090bed1c2a0101b7bce6cba8cdb0dc.jpg
Rajoelina, ordunun bazı birliklerinin protestoculara katılması sonrası Pazar günü ülkeyi terk etti.Bir askeri kaynak, Rajoelina’nın Pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini doğruladı. Kaynağa göre, Fransız CASA uçağı Sainte Marie Havalimanı’na indi ve beş dakika sonra bir helikopter Rajoelina’yı uçağa transfer etti.BM verilerine göre, 25 Eylül’den bu yana devam eden protestolardaki çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası ülkeyi terk etti. Ülke genelinde protestolar, 25 Eylül’den beri devam ederken en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Rajoelina, ordunun bazı birliklerinin protestoculara katılması sonrası Pazar günü ülkeyi terk etti.
Bir askeri kaynak, Rajoelina’nın Pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini doğruladı. Kaynağa göre, Fransız CASA uçağı Sainte Marie Havalimanı’na indi ve beş dakika sonra bir helikopter Rajoelina’yı uçağa transfer etti.
BM verilerine göre, 25 Eylül’den bu yana devam eden protestolardaki çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.
