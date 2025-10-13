https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/madagaskar-cumhurbaskani-rajoelina-ulkeden-ayrildi-1100154554.html

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası ülkeyi terk etti. Ülke genelinde protestolar, 25 Eylül’den beri devam... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Rajoelina, ordunun bazı birliklerinin protestoculara katılması sonrası Pazar günü ülkeyi terk etti.Bir askeri kaynak, Rajoelina’nın Pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini doğruladı. Kaynağa göre, Fransız CASA uçağı Sainte Marie Havalimanı’na indi ve beş dakika sonra bir helikopter Rajoelina’yı uçağa transfer etti.BM verilerine göre, 25 Eylül’den bu yana devam eden protestolardaki çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

