https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/madagaskar-cumhurbaskani-rajoelina-ulkeden-ayrildi-1100154554.html
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı
Sputnik Türkiye
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası ülkeyi terk etti. Ülke genelinde protestolar, 25 Eylül’den beri devam... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T18:21+0300
2025-10-13T18:21+0300
2025-10-13T18:21+0300
dünya
andry rajoelina
madagaskar
helikopter
savaş helikopteri
askeri helikopter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100154383_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2c090bed1c2a0101b7bce6cba8cdb0dc.jpg
Rajoelina, ordunun bazı birliklerinin protestoculara katılması sonrası Pazar günü ülkeyi terk etti.Bir askeri kaynak, Rajoelina’nın Pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini doğruladı. Kaynağa göre, Fransız CASA uçağı Sainte Marie Havalimanı’na indi ve beş dakika sonra bir helikopter Rajoelina’yı uçağa transfer etti.BM verilerine göre, 25 Eylül’den bu yana devam eden protestolardaki çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/madagaskar-cumhurbaskani-yasadisi-yollardan-iktidari-ele-gecirme-girisimi-var-1100121882.html
madagaskar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100154383_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_89fb8f0e9fdcef934dd5e92a6e1c0e72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
andry rajoelina, madagaskar, helikopter, savaş helikopteri, askeri helikopter
andry rajoelina, madagaskar, helikopter, savaş helikopteri, askeri helikopter
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkeden ayrıldı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası ülkeyi terk etti. Ülke genelinde protestolar, 25 Eylül’den beri devam ederken en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Rajoelina, ordunun bazı birliklerinin protestoculara katılması sonrası Pazar günü ülkeyi terk etti.
Bir askeri kaynak, Rajoelina’nın Pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini doğruladı. Kaynağa göre, Fransız CASA uçağı Sainte Marie Havalimanı’na indi ve beş dakika sonra bir helikopter Rajoelina’yı uçağa transfer etti.
BM verilerine göre, 25 Eylül’den bu yana devam eden protestolardaki çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.