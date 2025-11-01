Moldova Parlamentosu yeni hükümeti onayladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/moldova-parlamentosu-yeni-hukumeti-onayladi-1100660159.html

Moldova Parlamentosu yapılan oturumda Aleksandr Muntyanu liderliğindeki yeni hükümeti ve hükümet programını onayladı. 01.11.2025

Moldova Parlamentosu, muhalefet partilerine ait dört fraksiyonun oylamayı boykot etmesine rağmen, Aleksandr Muntyanu başkanlığındaki yeni hükümeti onayladı.Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 24 Ekim’de iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS)’nin önerisiyle, Ukrayna’da yaşayan iş insanı Aleksandr Muntyanu’yu başbakan adayı olarak göstermişti. Muntyanu’nun Romanya ve ABD vatandaşlıklarına da sahip olduğu belirtildi.Parlamentoda konuşan Muntyanu, milletvekillerinin güvenoyunu almak amacıyla kabinesini ve hükümet programını sundu. Yeni hükümet, iktidardaki PAS partisinin desteğiyle kuruldu. Önceki kabineden 8 bakan, aralarında içişleri, savunma ve dışişleri bakanlarının da bulunduğu isimler görevlerini korudu.Oturum, parlamentonun internet sitesinde canlı olarak yayınlandı. Moldova Komünist Partisi (PCRM), Sosyalistler Partisi, Bizim Parti ve Evde Demokrasi Partisi yeni kabineyi desteklemeyi reddederek oylamaya katılmadı.28 Eylül’de yapılan parlamento seçimlerinde oylar, Cumhurbaşkanı Sandu’nun Batı yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Rusya yanlısı muhalefet partileri arasında neredeyse eşit dağılmıştı. PAS yüzde 50.2, muhalefet partilerinden oluşan Vatansever Blok ise yüzde 49.8 oy almıştı. İktidar partisi, Avrupa’daki Moldova diasporasının oylarıyla üstünlük sağlarken, muhalefet ülke içi oylarda çoğunluğu elde etmişti.

