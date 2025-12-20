https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/eski-pakistan-basbakani-imran-han-ve-esi-17ser-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1102006369.html

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan İmran Han ile eşi Büşra Bibi, Toshakhana yolsuzluk davasında 17’şer yıl hapis ve para cezasına mahkum edildi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T15:20+0300

2025-12-20T15:20+0300

2025-12-20T15:20+0300

dünya

i̇mran han

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

pakistan

i̇slamabad

ravalpindi

pti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/14/1102006158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_283945552e8df9ede045ed861c143ba1.jpg

Pakistan’da tutuklu bulunan eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisi’nin (PTI) kurucusu İmran Han ile eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davasında 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.Dawn gazetesinin haberine göre, dava, 2021 yılında resmi bir ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin, Toshakhana departmanından değerinin çok altında bir bedelle satın alındığı iddiasına dayanıyor. Mahkeme, bu kapsamda İmran Han ve eşi hakkında 17’şer yıl hapis cezası verdi.Mahkeme ayrıca, İmran Han ile Büşra Bibi’ye yaklaşık 59 bin dolar (16,4 milyon Pakistan rupisi) tutarında para cezası uygulanmasına hükmetti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İmran Han’a bu davada verilen hapis cezasının, 190 milyon sterlinlik başka bir yolsuzluk davası kapsamında aldığı cezanın sona ermesinin ardından başlayacağını belirtti.Toshakhana uygulaması nedir?Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri “Toshakhana” olarak adlandırılan departmana bildirmekle yükümlü. Bu hediyeler öncelikle Toshakhana’ya teslim ediliyor ve yetkililer, belirlenen bedel karşılığında bu hediyeleri satın alabiliyor.İmran Han’ın, özel şirkete hediye edilen mücevherlerin değerini düşük göstererek ederinin çok altında bir bedelle satın aldığı iddia edilmişti. Dava sürecinde, yaklaşık 285 bin dolar (80 milyon rupi) değerindeki mücevher setinin yaklaşık 10 bin dolar (2,9 milyon rupi) karşılığında alındığı öne sürüldü.İmran Han ve Büşra Bibi ise suçlamaları reddederek davanın siyasi saiklerle açıldığını ve İmran Han’ı siyasetten uzaklaştırmayı amaçladığını savunmuştu.İmran Han 2023'te tutuklanmıştıİmran Han, Nisan 2022’de Ulusal Meclis’te güvenoyu alamayarak başbakanlık görevinden ayrılmıştı. Han, 9 Mayıs 2023’te İslamabad’da paramiliter birlikler tarafından tutuklanmıştı.Tutuklamanın ardından ülke genelinde protestolar düzenlenmiş; İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi ve Peşaver başta olmak üzere birçok kentte gösteriler yapılmıştı. Olaylarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 290’dan fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023’te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında verilen yeni tutuklama kararı sonrası 5 Ağustos 2023’te yeniden cezaevine gönderilmişti. Han, farklı davalardan aldığı hapis cezaları nedeniyle bu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/eski-pakistan-basbakani-imran-han-14-yil-hapis-cezasi-aldi-1092781794.html

pakistan

i̇slamabad

ravalpindi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇mran han, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, pakistan, i̇slamabad, ravalpindi, pti