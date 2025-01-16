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Rusya, II. Dünya Savaşı sırasında infazlara katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşivin gizliliğini kaldırdı
Rusya, II. Dünya Savaşı sırasında infazlara katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşivin gizliliğini kaldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güevenlik Servisi (FSB), II. Dünya Savaşı sırasında sivillerin infazlarına katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşiv belgelerinin üzerindeki... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T15:55+0300
2025-01-16T15:55+0300
dünya
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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gizli arşiv
ikinci dünya savaşı
nazi almanyası
nazi
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Gizliliği kaldırılan arşiv belgelerinden, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanysı saflarında yer alan Avusturyalı Nazilerin işgal altındaki topraklarda sivillerin vahşice infazlarına aktif olarak katıldığı anlaşılıyor.Kızıl Ordu’da kurulmuş olan 3 bağımsız karşı-istihbarat servislerinden biri olan Sovyet askeri karşı istihbaratı Smerş’in o zamanki görevlerinden biri, Nazi savaş suçlularını ve onların suç ortaklarını ortaya çıkarmaktı.Kamuya açık hale getirilen belgelerden anlaşılacağı üzere, 20 Mart 1944’te Kerç Muharebesi sırasında Wehrmacht’a bağlı 73. Piyade Tümeni’nin 213. Piyade Alayı’ndan Onbaşı Martin Feuerbach Sovyetler tarafından esir alındı. Bu kişi kendini Avusturyalı komünist olarak tanıtmaya çalışsa da onunla birlikte esir düşen silah arkadaşları geçmişi hakkında farklı ifadeler verdi. Bundan sonra Feuerbach, Smerş’e teslim edildi, soruşturma bu kişinin Avusturya, Polonya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği’nde bizzat korkunç suçlar işlediğini ortaya çıkardı.Özellikle de Feuerbach’ın bizzat 120 kişiyi astığı, 80 kişinin kafasını kestiği, on kişiyi uzuvlarını keserek öldürdüğü ve ikisini ‘kollarından ve bacaklarından çivilediği’ tespit edildi.FSB'nin yayınladığı Smerş’in raporunda, Feuerbach’ın ‘bir cellat olarak bu alanda bugüne kadar bilinen her şeyin ötesine geçen bir örnek’ olduğu belirtiliyor.Yapılan sorgulardan, Feuerbach’ın savaştan önce Viyana'da Avusturyalı anti-faşistlerin ve diğer Nazi karşıtlarının kovuşturulmasında yer aldığı, 1938’de yakalanan 6 kişiyi bizzat astığı anlaşılıyor. Kendi ifadesine göre Feuerbach o yıl yaklaşık 40 kişiyi infaz etti.Feuerbach ayrıca 1939’da Viyanalı anti-faşistlerin idamlarına katıldığını ve bizzat 80 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. İfadelerine göre öldürdüğü kişilerin listesini tuttuğu bir cep takvimi taşıyordu.1939’da orduya seferber edilen Feuerbach, I. Dünya Savaşı sırasında ölen savaş gazisinin oğlu olduğu için cepheye gönderilmeyip, partizanlarla savaşmak üzere özel ceza birliklerinin kurulduğu, ayrıcalıklı bir konuma sahip Viyana merkezli ‘Demiryolu Tren Koruma Alayı’nın 3. Taburu’na kaydedildi.Feuerbach’ın görev aldığı ‘mobil müfreze’ 1941-1943 döneminde trenleri koruduğu sırada esir aldığı Sovyet, Macar, Polonyalı, Yugoslav partizanları ve sivilleri acımasızca katletti. Avusturyalı Nazi Varşova, Lvov, Kiev, Smolensk ve Odessa’da çeşitli suçlar işledi.Sorgulardan birinde Feuerbach’ın Lvov’da Kasım 1941’de partizanların bir saldırısının ardından bizzat 10 kişiyi astığı ortaya çıktı. 1942’de gerçekleşen bir toplu infazda yer alan Avusturyalı Nazi sorgusu sırasında, “Hatırladığım kadarıyla bu kez 19 kişiyi ya astım ya da kafasını kestim, üçünün uzuvlarını kestim, ikisini de çarmıha çiviledim” itirafında bulundu.İzinli olduğu sırada da insanları öldürmeye devam eden Feuerbach, Aralık 1940’ta 8 kişiyi kadar bizzat astığını, 1941-1943 döneminde Avusturyalı anti-faşistlere karşı düzenlenen diğer infazlara da katıldığını dile getirdi.
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arşiv, gizli arşiv, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, nazi
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), arşiv, gizli arşiv, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, nazi

Rusya, II. Dünya Savaşı sırasında infazlara katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşivin gizliliğini kaldırdı

15:55 16.01.2025
© Sputnik / Евгений ХалдейSivastopol'de esir alınan Alman askerler
Sivastopol'de esir alınan Alman askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Евгений Халдей
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Rusya Federal Güevenlik Servisi (FSB), II. Dünya Savaşı sırasında sivillerin infazlarına katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşiv belgelerinin üzerindeki gizliliği kaldırdı.
Gizliliği kaldırılan arşiv belgelerinden, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanysı saflarında yer alan Avusturyalı Nazilerin işgal altındaki topraklarda sivillerin vahşice infazlarına aktif olarak katıldığı anlaşılıyor.
Kızıl Ordu’da kurulmuş olan 3 bağımsız karşı-istihbarat servislerinden biri olan Sovyet askeri karşı istihbaratı Smerş’in o zamanki görevlerinden biri, Nazi savaş suçlularını ve onların suç ortaklarını ortaya çıkarmaktı.
Kamuya açık hale getirilen belgelerden anlaşılacağı üzere, 20 Mart 1944’te Kerç Muharebesi sırasında Wehrmacht’a bağlı 73. Piyade Tümeni’nin 213. Piyade Alayı’ndan Onbaşı Martin Feuerbach Sovyetler tarafından esir alındı. Bu kişi kendini Avusturyalı komünist olarak tanıtmaya çalışsa da onunla birlikte esir düşen silah arkadaşları geçmişi hakkında farklı ifadeler verdi. Bundan sonra Feuerbach, Smerş’e teslim edildi, soruşturma bu kişinin Avusturya, Polonya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği’nde bizzat korkunç suçlar işlediğini ortaya çıkardı.
Özellikle de Feuerbach’ın bizzat 120 kişiyi astığı, 80 kişinin kafasını kestiği, on kişiyi uzuvlarını keserek öldürdüğü ve ikisini ‘kollarından ve bacaklarından çivilediği’ tespit edildi.
FSB'nin yayınladığı Smerş’in raporunda, Feuerbach’ın ‘bir cellat olarak bu alanda bugüne kadar bilinen her şeyin ötesine geçen bir örnek’ olduğu belirtiliyor.
Yapılan sorgulardan, Feuerbach’ın savaştan önce Viyana'da Avusturyalı anti-faşistlerin ve diğer Nazi karşıtlarının kovuşturulmasında yer aldığı, 1938’de yakalanan 6 kişiyi bizzat astığı anlaşılıyor. Kendi ifadesine göre Feuerbach o yıl yaklaşık 40 kişiyi infaz etti.
Feuerbach ayrıca 1939’da Viyanalı anti-faşistlerin idamlarına katıldığını ve bizzat 80 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. İfadelerine göre öldürdüğü kişilerin listesini tuttuğu bir cep takvimi taşıyordu.
1939’da orduya seferber edilen Feuerbach, I. Dünya Savaşı sırasında ölen savaş gazisinin oğlu olduğu için cepheye gönderilmeyip, partizanlarla savaşmak üzere özel ceza birliklerinin kurulduğu, ayrıcalıklı bir konuma sahip Viyana merkezli ‘Demiryolu Tren Koruma Alayı’nın 3. Taburu’na kaydedildi.
Feuerbach’ın görev aldığı ‘mobil müfreze’ 1941-1943 döneminde trenleri koruduğu sırada esir aldığı Sovyet, Macar, Polonyalı, Yugoslav partizanları ve sivilleri acımasızca katletti. Avusturyalı Nazi Varşova, Lvov, Kiev, Smolensk ve Odessa’da çeşitli suçlar işledi.
Sorgulardan birinde Feuerbach’ın Lvov’da Kasım 1941’de partizanların bir saldırısının ardından bizzat 10 kişiyi astığı ortaya çıktı. 1942’de gerçekleşen bir toplu infazda yer alan Avusturyalı Nazi sorgusu sırasında, “Hatırladığım kadarıyla bu kez 19 kişiyi ya astım ya da kafasını kestim, üçünün uzuvlarını kestim, ikisini de çarmıha çiviledim” itirafında bulundu.
İzinli olduğu sırada da insanları öldürmeye devam eden Feuerbach, Aralık 1940’ta 8 kişiyi kadar bizzat astığını, 1941-1943 döneminde Avusturyalı anti-faşistlere karşı düzenlenen diğer infazlara da katıldığını dile getirdi.
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