Dünya genelinde internet kesintisi: Birçok uygulamaya erişilemiyor
Bulut hizmeti AWS ve Azure platformları, aynı anda yaşanan arızalar nedeniyle dünya genelinde büyük internet kesintilerine yol açtı. Kesinti, Microsoft 365... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Dünya genelinde internet kullanıcıları bulut bağlantılı servisler, web siteleri ve uygulamalara erişemediklerini bildirdi.AWS ve Azure’un aynı anda çöktüğü belirtilirken, internet altyapısının birkaç dev şirketin elinde olmasının yarattığı kırılganlık bir kez daha eleştirildi. Kesinti, Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco ve Kroger gibi popüler hizmetleri etkilerken, Blackbaud ve Minecraft gibi geliştirme ve veri platformlarında da erişim problemleri görüldü. Kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, kısa süre önce yaşanan AWS kesintisinin ardından yaşanan ikinci arıza, internetin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
20:13 29.10.2025 (güncellendi: 20:22 29.10.2025)
Bulut hizmeti AWS ve Azure platformları, aynı anda yaşanan arızalar nedeniyle dünya genelinde büyük internet kesintilerine yol açtı. Kesinti, Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco ve Kroger gibi popüler platformları etkilerken, Blackbaud ve Minecraft gibi geliştirici ve veri araçlarında da bağlantı sorunları yaşandı.
Dünya genelinde internet kullanıcıları bulut bağlantılı servisler, web siteleri ve uygulamalara erişemediklerini bildirdi.
AWS ve Azure’un aynı anda çöktüğü belirtilirken, internet altyapısının birkaç dev şirketin elinde olmasının yarattığı kırılganlık bir kez daha eleştirildi. Kesinti, Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco ve Kroger gibi popüler hizmetleri etkilerken, Blackbaud ve Minecraft gibi geliştirme ve veri platformlarında da erişim problemleri görüldü.
Kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, kısa süre önce yaşanan AWS kesintisinin ardından yaşanan ikinci arıza, internetin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.