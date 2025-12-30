Türkiye
Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldı
Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldı
Suriye'de para reformu kapsamında liradan iki sıfır atılırken, yeni banknotlar Şam'da düzenlenen törenle tanıtıldı ve eski paradan yeni paraya kademeli geçiş...
2025-12-30T02:11+0300
2025-12-30T02:13+0300
Suriye Lirası'ndan iki '0' atıldı. Böylece 100 Suriye Lirası 1 Suriye Lirası oldu. Bu yeniliğin ardından ise Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.Törene, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile devlet erkanı katılıken, ülkenin mevcut banknotlarının kademeli şekilde tedavülden kaldırılarak yeni paraya geçiş süreci başlatıldı.Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törende yaptığı konuşmada, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz." dedi.Para değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanacağını, ihtiyaç halinde sürenin uzatılabileceğini belirten Husri, geçiş döneminde fiyatlamaların hem eski hem yeni paralar üzerinden yapılacağını aktardı.
Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldı

02:11 30.12.2025 (güncellendi: 02:13 30.12.2025)
Suriye'nin başkenti Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi. Törene, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı.
Abone ol
Suriye’de para reformu kapsamında liradan iki sıfır atılırken, yeni banknotlar Şam’da düzenlenen törenle tanıtıldı ve eski paradan yeni paraya kademeli geçiş süreci başlatıldı.
Suriye Lirası'ndan iki '0' atıldı. Böylece 100 Suriye Lirası 1 Suriye Lirası oldu. Bu yeniliğin ardından ise Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi.
Törene, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile devlet erkanı katılıken, ülkenin mevcut banknotlarının kademeli şekilde tedavülden kaldırılarak yeni paraya geçiş süreci başlatıldı.
Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, törende yaptığı konuşmada, "Paranın değerini değiştirmiyor, sadece sıfırları kaldırıyoruz." dedi.
Para değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanacağını, ihtiyaç halinde sürenin uzatılabileceğini belirten Husri, geçiş döneminde fiyatlamaların hem eski hem yeni paralar üzerinden yapılacağını aktardı.
