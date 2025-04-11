https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/abd-floridada-ucak-dustu-kazada-3-kisi-hayatini-kaybetti-1095334965.html
ABD Florida'da uçak düştü: Kazada 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Florida'da uçak düştü: Kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Florida Eyaleti'nde küçük bir uçak, Boca Raton yakınlarındaki bir otoyolun yanına düşerek üç kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, yolda bulunan bir... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T20:26+0300
2025-04-11T20:26+0300
2025-04-11T20:26+0300
dünya
abd
uçak
uçak kazası
özel uçak
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
tren
tren kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095334776_0:59:1440:869_1920x0_80_0_0_9ef6f0d799d2b5932ed44bb1ee50f694.jpg
Güney Florida'da üç kişinin bulunduğu küçük bir uçak otoyol yakınına düştü.Federal Havacılık İdaresi (FAA), kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Cessna 310 modeli olduğunu ve Tallahassee'e sefer yaptığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin enkaz alanında yangınla mücadele ederken demiryolu trafiğinin durdurulduğu ifade edildi. Olay anını anlatan görgü tanığı Josh Orsino "Durduğum kavşakta büyük bir patlama duydum, alevler palmiye ağaçlarını sardı" dedi. Yetkililer, uçakta bulunan 3 kişinin öldüğünü, otoyolda seyir halindeki araçta bulunan 1 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/new-yorkta-helikopter-dustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1095302524.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095334776_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_b7a33c40b7569a556cd2d7f6fb014bce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, uçak, uçak kazası, özel uçak, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, tren, tren kazası, tren yolu
abd, uçak, uçak kazası, özel uçak, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, tren, tren kazası, tren yolu
ABD Florida'da uçak düştü: Kazada 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Florida Eyaleti'nde küçük bir uçak, Boca Raton yakınlarındaki bir otoyolun yanına düşerek üç kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, yolda bulunan bir kişinin de hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kaza, Boca Raton Havalimanı yakınında meydana gelirken bir demiryolu hattı ve karayolu ulaşıma kapatıldı.
Güney Florida'da üç kişinin bulunduğu küçük bir uçak otoyol yakınına düştü.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Cessna 310 modeli olduğunu ve Tallahassee'e sefer yaptığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin enkaz alanında yangınla mücadele ederken demiryolu trafiğinin durdurulduğu ifade edildi.
Olay anını anlatan görgü tanığı Josh Orsino "Durduğum kavşakta büyük bir patlama duydum, alevler palmiye ağaçlarını sardı" dedi. Yetkililer, uçakta bulunan 3 kişinin öldüğünü, otoyolda seyir halindeki araçta bulunan 1 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.