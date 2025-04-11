https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/abd-floridada-ucak-dustu-kazada-3-kisi-hayatini-kaybetti-1095334965.html

ABD Florida'da uçak düştü: Kazada 3 kişi hayatını kaybetti

ABD Florida'da uçak düştü: Kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida Eyaleti'nde küçük bir uçak, Boca Raton yakınlarındaki bir otoyolun yanına düşerek üç kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, yolda bulunan bir... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T20:26+0300

2025-04-11T20:26+0300

2025-04-11T20:26+0300

dünya

abd

uçak

uçak kazası

özel uçak

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

tren

tren kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095334776_0:59:1440:869_1920x0_80_0_0_9ef6f0d799d2b5932ed44bb1ee50f694.jpg

Güney Florida'da üç kişinin bulunduğu küçük bir uçak otoyol yakınına düştü.Federal Havacılık İdaresi (FAA), kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Cessna 310 modeli olduğunu ve Tallahassee'e sefer yaptığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin enkaz alanında yangınla mücadele ederken demiryolu trafiğinin durdurulduğu ifade edildi. Olay anını anlatan görgü tanığı Josh Orsino "Durduğum kavşakta büyük bir patlama duydum, alevler palmiye ağaçlarını sardı" dedi. Yetkililer, uçakta bulunan 3 kişinin öldüğünü, otoyolda seyir halindeki araçta bulunan 1 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/new-yorkta-helikopter-dustu-6-kisi-hayatini-kaybetti-1095302524.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, uçak, uçak kazası, özel uçak, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, tren, tren kazası, tren yolu