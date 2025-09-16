https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/cumhurbaskanina-buyu-2-kisiye-hapis-cezasi-1099389144.html
Cumhurbaşkanına 'büyü': 2 kişiye hapis cezası
Sputnik Türkiye
Zambiya'da Cumhurbaşkanı Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan iki kişi, 80 bin dolara tutuldukları iddiasıyla toplam 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T04:05+0300
2025-09-16T04:05+0300
2025-09-16T04:05+0300
dünya
afrika
zambiya
mozambik
büyü
suç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853548_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_17c9609fd3567224d00ac682cb5636a5.jpg
zambiya
mozambik
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4151db588e6778687f3e5934d9cf6a5e.jpg
Cumhurbaşkanına 'büyü': 2 kişiye hapis cezası
Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ile Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde, Hichilema’ya zarar vermek amacıyla büyü yapmaya çalışmaktan suçlu bulundu.
Mahkemeye göre sanıklar, geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda’nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolara büyü yapmaları için tutuldu.
Phiri ve Candunde, yasa dışı büyü malzemeleri bulundurdukları gerekçesiyle 2 yıl, büyücülükten ise 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
İki sanık, söz konusu suçlamalarla 20 Aralık 2024'te gözaltına alınmıştı.