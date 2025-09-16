Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/cumhurbaskanina-buyu-2-kisiye-hapis-cezasi-1099389144.html
Cumhurbaşkanına 'büyü': 2 kişiye hapis cezası
Cumhurbaşkanına 'büyü': 2 kişiye hapis cezası
Sputnik Türkiye
Zambiya'da Cumhurbaşkanı Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan iki kişi, 80 bin dolara tutuldukları iddiasıyla toplam 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T04:05+0300
2025-09-16T04:05+0300
dünya
afrika
zambiya
mozambik
büyü
suç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853548_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_17c9609fd3567224d00ac682cb5636a5.jpg
Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ile Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde, Hichilema’ya zarar vermek amacıyla büyü yapmaya çalışmaktan suçlu bulundu.Mahkemeye göre sanıklar, geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda’nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolara büyü yapmaları için tutuldu.Phiri ve Candunde, yasa dışı büyü malzemeleri bulundurdukları gerekçesiyle 2 yıl, büyücülükten ise 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.İki sanık, söz konusu suçlamalarla 20 Aralık 2024'te gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/israil-gazzeye-kara-harekati-baslattiisrail-ordusunun-amaci-gazze-sehrini-isgal-etmek-1099388798.html
zambiya
mozambik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4151db588e6778687f3e5934d9cf6a5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, zambiya, mozambik, büyü, suç
afrika, zambiya, mozambik, büyü, suç

Cumhurbaşkanına 'büyü': 2 kişiye hapis cezası

04:05 16.09.2025
© AP Photo / Ben CurtisZambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema
Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Abone ol
Zambiya'da Cumhurbaşkanı Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan iki kişi, 80 bin dolara tutuldukları iddiasıyla toplam 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ile Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde, Hichilema’ya zarar vermek amacıyla büyü yapmaya çalışmaktan suçlu bulundu.
Mahkemeye göre sanıklar, geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda’nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolara büyü yapmaları için tutuldu.
Phiri ve Candunde, yasa dışı büyü malzemeleri bulundurdukları gerekçesiyle 2 yıl, büyücülükten ise 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
İki sanık, söz konusu suçlamalarla 20 Aralık 2024'te gözaltına alınmıştı.
Gazze’de temel ihtiyaçlardan yoksun siviller zor koşullarda yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: 'İsrail ordusunun amacı Gazze şehrini işgal etmek'
02:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала