Yeni Zelanda, 2.5 milyondan fazla yabani kediyi öldürme kararı aldı

Yeni Zelanda hükümeti, vahşi kedilerin 2050 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen planı açıkladı. Ülkede daha çok ormanlar ve adalarda 2,5...

Yeni Zelanda Koruma Bakanı Tama Potaka, 2050 yılına kadar bazı bölgelerde yabani kedilerinin nüfusunu kontrol altına almak için milyonlarca yaban kesinin öldürüleceğini duyurdu. Potaka, Radio New Zealand'a verdiği demeçte yabani kedileri "taş kalpli katiller" olarak nitelendirdi. Potaka "Biyolojik çeşitliliği artırmak, tarihi mirası zenginleştirmek ve görmek istediğimiz yer türünü geliştirmek için bu katillerin bazılarından kurtulmalıyız" ifadelerini kullandı.Yeni Zelanda'nın çalılıklarında ve açık deniz adalarında 2,5 milyondan fazla yabani kedi dolaşıyor. Kuyrukları da dahil olmak üzere uzunlukları bir metreye, ağırlıkları ise 7 kg'a kadar ulaşabiliyor. Bakan Potaka, yabani kedilerin biyoçeşitliliği yok ettiğini savunurken kedilerin, Rakiura Stewart Adası’nda yaşayan Pukunui veya Güney dotterel kuşunu yok olma noktasına getirdiklerini ayrıca Ruapehu Dağı çevresindeki yarasaları öldürdükleri belirtiliyor.

