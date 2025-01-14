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Ermenistan ve ABD stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Ermenistan ve ABD stratejik ortaklık anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Washington'da stratejik ortaklık komisyonu kurulmasına ilişkin anlaşma... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T23:03+0300
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stratejik ortaklık
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Taraflar, stratejik ortaklık komisyonunun ekonomi, enerji, inovasyon, savunma, güvenlik, demokrasi ve adalet alanlarında işbirliğini genişletmeye yönelik planın ana hatlarını belirleyeceğini belirtti.Blinken, iki ülkenin barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik bir anlaşma üzerinde çalışmaya başlamaya hazır olduğunu kaydetti.Blinken ayrıca, Ermenistan'ın ABD öncülüğündeki terör örgütü İŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılma niyetinde olduğunu belirterek, Ermenistan'ın Ortadoğu’da istikrarın sağlanması için diğer 87 ülke ile güçlerini birleştirerek IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılma planını açıklamaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.Mirzoyan ise, Ermenistan hükümetinin ABD'nin Ermenistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz desteğe büyük önem verdiğini ve Güney Kafkasya'nın istikrarının tüm bölge aktörlerinin ve uluslararası toplumun çıkarına olduğunu, Ermenistan'ın barış gündemine bağlı olduğunu ve bu gündemin hedeflerine ulaşmak için ABD ile birlikte çalıştığını kaydetti.Mirzoyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllardaki gelişiminin, zorlu ve çatışmaların hüküm sürdüğü bir bölgede politika yürütme açısından statülerini stratejik ortaklık düzeyine yükseltmenin çok önemli olduğu bir noktaya ulaştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/kremlin-abd-hicbir-zaman-guney-kafkasyada-istikrar-saglayici-bir-rol-oynamadi-1092657459.html
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abd, ermenistan, antony blinken, ararat mirzoyan, güney kafkasya, işid, stratejik ortaklık, anlaşma, uluslararası koalisyon, ortadoğu, washington
abd, ermenistan, antony blinken, ararat mirzoyan, güney kafkasya, işid, stratejik ortaklık, anlaşma, uluslararası koalisyon, ortadoğu, washington

Ermenistan ve ABD stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

23:03 14.01.2025
© AP Photo / Brendan SmialowskiErmenistan ABD
Ermenistan ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Brendan Smialowski
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Washington'da stratejik ortaklık komisyonu kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladı.
Taraflar, stratejik ortaklık komisyonunun ekonomi, enerji, inovasyon, savunma, güvenlik, demokrasi ve adalet alanlarında işbirliğini genişletmeye yönelik planın ana hatlarını belirleyeceğini belirtti.
Blinken, iki ülkenin barışçıl nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik bir anlaşma üzerinde çalışmaya başlamaya hazır olduğunu kaydetti.
Blinken ayrıca, Ermenistan'ın ABD öncülüğündeki terör örgütü İŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılma niyetinde olduğunu belirterek, Ermenistan'ın Ortadoğu’da istikrarın sağlanması için diğer 87 ülke ile güçlerini birleştirerek IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılma planını açıklamaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.
Mirzoyan ise, Ermenistan hükümetinin ABD'nin Ermenistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz desteğe büyük önem verdiğini ve Güney Kafkasya'nın istikrarının tüm bölge aktörlerinin ve uluslararası toplumun çıkarına olduğunu, Ermenistan'ın barış gündemine bağlı olduğunu ve bu gündemin hedeflerine ulaşmak için ABD ile birlikte çalıştığını kaydetti.
Mirzoyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllardaki gelişiminin, zorlu ve çatışmaların hüküm sürdüğü bir bölgede politika yürütme açısından statülerini stratejik ortaklık düzeyine yükseltmenin çok önemli olduğu bir noktaya ulaştığını belirtti.
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