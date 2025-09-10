Türkiye
Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam izi keşfedildi
Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam izi keşfedildi
Bilim insanları, Perseverance gezgininin topladığı biyolojik örneğin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan 'en net yaşam belirtisi' olduğunu açıkladı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T20:17+0300
2025-09-10T20:25+0300
Mars’tan toplanan 'Sapphire Canyon' örneğinin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan en net yaşam belirtisi olduğu açıklandı.Yetkililer, söz konusu örneğin geçen yıl Temmuz ayında Neretva Vallis bölgesinde, eski bir nehir deltası üzerinde kayalık alanlardan toplandığını belirtti. Örneğin Mars’ta milyarlarca yıl önce yaşamın varlığına işaret eden kanıtlar sağladığı ifade edildi.Perseverance gezginin, Mars’ın eski gölü olan Jezero Krateri ve çevresindeki kayalık bölgeleri incelediği, yüzeyden gönderilen görüntülerde bir zamanlar akan sudan geriye kalan kristalize katıların da görüldüğü belirtildi. Bilim insanları, örneklerin biyolojik kökenli olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve keşfin Mars üzerine 30 yılı aşkın süren araştırmaların sonucu olduğunu ifade etti.
Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam izi keşfedildi

20:17 10.09.2025 (güncellendi: 20:25 10.09.2025)
Yaşam belirtisi olan kaya
Yaşam belirtisi olan kaya
© NASA NASA
Bilim insanları, Perseverance gezgininin topladığı biyolojik örneğin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan 'en net yaşam belirtisi' olduğunu açıkladı.
Mars’tan toplanan 'Sapphire Canyon' örneğinin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan en net yaşam belirtisi olduğu açıklandı.
Yetkililer, söz konusu örneğin geçen yıl Temmuz ayında Neretva Vallis bölgesinde, eski bir nehir deltası üzerinde kayalık alanlardan toplandığını belirtti. Örneğin Mars’ta milyarlarca yıl önce yaşamın varlığına işaret eden kanıtlar sağladığı ifade edildi.
Perseverance gezginin, Mars’ın eski gölü olan Jezero Krateri ve çevresindeki kayalık bölgeleri incelediği, yüzeyden gönderilen görüntülerde bir zamanlar akan sudan geriye kalan kristalize katıların da görüldüğü belirtildi.
Bilim insanları, örneklerin biyolojik kökenli olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve keşfin Mars üzerine 30 yılı aşkın süren araştırmaların sonucu olduğunu ifade etti.
