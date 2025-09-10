Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam izi keşfedildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/marsta-simdiye-kadarki-en-net-yasam-izi-kesfedildi-1099268636.html
Bilim insanları, Perseverance gezgininin topladığı biyolojik örneğin, Kızıl Gezegen'de şimdiye kadar bulunan 'en net yaşam belirtisi' olduğunu açıkladı.
Mars’tan toplanan 'Sapphire Canyon' örneğinin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan en net yaşam belirtisi olduğu açıklandı.Yetkililer, söz konusu örneğin geçen yıl Temmuz ayında Neretva Vallis bölgesinde, eski bir nehir deltası üzerinde kayalık alanlardan toplandığını belirtti. Örneğin Mars’ta milyarlarca yıl önce yaşamın varlığına işaret eden kanıtlar sağladığı ifade edildi.Perseverance gezginin, Mars’ın eski gölü olan Jezero Krateri ve çevresindeki kayalık bölgeleri incelediği, yüzeyden gönderilen görüntülerde bir zamanlar akan sudan geriye kalan kristalize katıların da görüldüğü belirtildi. Bilim insanları, örneklerin biyolojik kökenli olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve keşfin Mars üzerine 30 yılı aşkın süren araştırmaların sonucu olduğunu ifade etti.
20:17 10.09.2025 (güncellendi: 20:25 10.09.2025)
