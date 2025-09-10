https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/marsta-simdiye-kadarki-en-net-yasam-izi-kesfedildi-1099268636.html

Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam izi keşfedildi

Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam izi keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Perseverance gezgininin topladığı biyolojik örneğin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan 'en net yaşam belirtisi' olduğunu açıkladı. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T20:17+0300

2025-09-10T20:17+0300

2025-09-10T20:25+0300

dünya

mars

uzay

uzay aracı

uzay giysisi

yaşam

yaşam beklentisi

doğal yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099268810_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_d673f6395027c84dbb89867fb03c73a5.jpg

Mars’tan toplanan 'Sapphire Canyon' örneğinin, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar bulunan en net yaşam belirtisi olduğu açıklandı.Yetkililer, söz konusu örneğin geçen yıl Temmuz ayında Neretva Vallis bölgesinde, eski bir nehir deltası üzerinde kayalık alanlardan toplandığını belirtti. Örneğin Mars’ta milyarlarca yıl önce yaşamın varlığına işaret eden kanıtlar sağladığı ifade edildi.Perseverance gezginin, Mars’ın eski gölü olan Jezero Krateri ve çevresindeki kayalık bölgeleri incelediği, yüzeyden gönderilen görüntülerde bir zamanlar akan sudan geriye kalan kristalize katıların da görüldüğü belirtildi. Bilim insanları, örneklerin biyolojik kökenli olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve keşfin Mars üzerine 30 yılı aşkın süren araştırmaların sonucu olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ham-madde-uretiminde-donum-noktasi-mars-topragindan-metal-uretildi-1098912625.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mars, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, yaşam, yaşam beklentisi, doğal yaşam