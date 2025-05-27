Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bu ateşkesi, İsrail’i kapsamadığı halde kabul etti. Husiler, İsrail’i vurmaya devam ediyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye ekseninde Türk-Amerikan ilişkileri
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/japonyada-yeni-yasa-cocuklara-pikachu-gibi-isimler-koymak-yasaklaniyor-1096568845.html
Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor
Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da son yıllarda artış gösteren alışılmadık bebek isimleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtildi. Yetkililer, 'Kira-kira' olarak... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T19:54+0300
2025-05-27T19:54+0300
dünya
japonya
japonya parlamentosu
isim
isim değişikliği
isim karışıklığı
i̇sim hakkı
takma isim
isim yasağı
isim değişikliği anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095707366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5914465decc7be6cfc5f74600e0d8cb0.jpg
Japonya'da, yanıltıcı ve alışılmadık telaffuzlara sahip bebek isimlerine karşı daha katı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve 'Kira-kira isimleri' olarak bilinen alışılmadık ve dikkat çekici bebek isimleri Japonya'da gündem oldu. 'Pikachu', 'Naike' (Nike) ve 'Kitty' gibi popüler kültürden veya yabancı dillerden esinlenen isimlerin, çocukların toplumda öne çıkması umuduyla tercih edildiği ifade edildi.Ancak Japon yetkililer, bu isimlerin kamu kurumlarında karışıklığa yol açtığını ve yanıltıcı telaffuzlar nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, bundan böyle yalnızca resmi olarak tanınan Kanji karakterleri ve onaylı telaffuz biçimlerinin kullanılmasına izin verileceğini açıkladı.Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynlerin, seçtikleri ismin telaffuzunu yetkililere bildirmesi ve gerekirse kabul edilebilir alternatifler sunulmasının zorunlu hale geleceği bildirildi. Amacın özellikle okul, hastane ve diğer resmi kurumlarda doğabilecek iletişim sorunlarını önlemek olduğu duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/japonya-tarim-bakani-hic-pirinc-satin-almak-zorunda-kalmadigini-soyledikten-sonra-ozur-diledi-1096348261.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095707366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ca5f9c6c533dd454525b575908a0b4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, japonya parlamentosu, isim, isim değişikliği, isim karışıklığı, i̇sim hakkı, takma isim, isim yasağı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği
japonya, japonya parlamentosu, isim, isim değişikliği, isim karışıklığı, i̇sim hakkı, takma isim, isim yasağı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği

Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor

19:54 27.05.2025
© AA / David MareuilJaponya’da geleneksel “Ağlayan Bebek Sumo” festivali renkli görüntülere sahne oldu
Japonya’da geleneksel “Ağlayan Bebek Sumo” festivali renkli görüntülere sahne oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA / David Mareuil
Abone ol
Japonya'da son yıllarda artış gösteren alışılmadık bebek isimleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtildi. Yetkililer, 'Kira-kira' olarak adlandırılan ve genellikle popüler kültür ya da yabancı kelimelerden türetilen 'Pikachu', 'Naike' ve 'Kitty' gibi isimlerin toplumda karışıklığa yol açtığını belirterek yasaklanacağını duyurdu.
Japonya'da, yanıltıcı ve alışılmadık telaffuzlara sahip bebek isimlerine karşı daha katı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.
Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve 'Kira-kira isimleri' olarak bilinen alışılmadık ve dikkat çekici bebek isimleri Japonya'da gündem oldu. 'Pikachu', 'Naike' (Nike) ve 'Kitty' gibi popüler kültürden veya yabancı dillerden esinlenen isimlerin, çocukların toplumda öne çıkması umuduyla tercih edildiği ifade edildi.
Ancak Japon yetkililer, bu isimlerin kamu kurumlarında karışıklığa yol açtığını ve yanıltıcı telaffuzlar nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, bundan böyle yalnızca resmi olarak tanınan Kanji karakterleri ve onaylı telaffuz biçimlerinin kullanılmasına izin verileceğini açıkladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynlerin, seçtikleri ismin telaffuzunu yetkililere bildirmesi ve gerekirse kabul edilebilir alternatifler sunulmasının zorunlu hale geleceği bildirildi. Amacın özellikle okul, hastane ve diğer resmi kurumlarda doğabilecek iletişim sorunlarını önlemek olduğu duyuruldu.
Pirinç pilavı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
DÜNYA
Japonya Tarım Bakanı, 'hiç pirinç satın almak zorunda kalmadığını' söyledikten sonra özür diledi
20 Mayıs, 01:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала