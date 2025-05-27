https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/japonyada-yeni-yasa-cocuklara-pikachu-gibi-isimler-koymak-yasaklaniyor-1096568845.html
Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor
Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da son yıllarda artış gösteren alışılmadık bebek isimleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtildi. Yetkililer, 'Kira-kira' olarak... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T19:54+0300
2025-05-27T19:54+0300
2025-05-27T19:54+0300
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japonya
japonya parlamentosu
isim
isim değişikliği
isim karışıklığı
i̇sim hakkı
takma isim
isim yasağı
isim değişikliği anlaşması
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Japonya'da, yanıltıcı ve alışılmadık telaffuzlara sahip bebek isimlerine karşı daha katı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve 'Kira-kira isimleri' olarak bilinen alışılmadık ve dikkat çekici bebek isimleri Japonya'da gündem oldu. 'Pikachu', 'Naike' (Nike) ve 'Kitty' gibi popüler kültürden veya yabancı dillerden esinlenen isimlerin, çocukların toplumda öne çıkması umuduyla tercih edildiği ifade edildi.Ancak Japon yetkililer, bu isimlerin kamu kurumlarında karışıklığa yol açtığını ve yanıltıcı telaffuzlar nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, bundan böyle yalnızca resmi olarak tanınan Kanji karakterleri ve onaylı telaffuz biçimlerinin kullanılmasına izin verileceğini açıkladı.Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynlerin, seçtikleri ismin telaffuzunu yetkililere bildirmesi ve gerekirse kabul edilebilir alternatifler sunulmasının zorunlu hale geleceği bildirildi. Amacın özellikle okul, hastane ve diğer resmi kurumlarda doğabilecek iletişim sorunlarını önlemek olduğu duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/japonya-tarim-bakani-hic-pirinc-satin-almak-zorunda-kalmadigini-soyledikten-sonra-ozur-diledi-1096348261.html
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japonya, japonya parlamentosu, isim, isim değişikliği, isim karışıklığı, i̇sim hakkı, takma isim, isim yasağı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği
japonya, japonya parlamentosu, isim, isim değişikliği, isim karışıklığı, i̇sim hakkı, takma isim, isim yasağı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği
Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor
Japonya'da son yıllarda artış gösteren alışılmadık bebek isimleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtildi. Yetkililer, 'Kira-kira' olarak adlandırılan ve genellikle popüler kültür ya da yabancı kelimelerden türetilen 'Pikachu', 'Naike' ve 'Kitty' gibi isimlerin toplumda karışıklığa yol açtığını belirterek yasaklanacağını duyurdu.
Japonya'da, yanıltıcı ve alışılmadık telaffuzlara sahip bebek isimlerine karşı daha katı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.
Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve 'Kira-kira isimleri' olarak bilinen alışılmadık ve dikkat çekici bebek isimleri Japonya'da gündem oldu. 'Pikachu', 'Naike' (Nike) ve 'Kitty' gibi popüler kültürden veya yabancı dillerden esinlenen isimlerin, çocukların toplumda öne çıkması umuduyla tercih edildiği ifade edildi.
Ancak Japon yetkililer, bu isimlerin kamu kurumlarında karışıklığa yol açtığını ve yanıltıcı telaffuzlar nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, bundan böyle yalnızca resmi olarak tanınan Kanji karakterleri ve onaylı telaffuz biçimlerinin kullanılmasına izin verileceğini açıkladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynlerin, seçtikleri ismin telaffuzunu yetkililere bildirmesi ve gerekirse kabul edilebilir alternatifler sunulmasının zorunlu hale geleceği bildirildi. Amacın özellikle okul, hastane ve diğer resmi kurumlarda doğabilecek iletişim sorunlarını önlemek olduğu duyuruldu.