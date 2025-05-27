https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/japonyada-yeni-yasa-cocuklara-pikachu-gibi-isimler-koymak-yasaklaniyor-1096568845.html

Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor

Japonya'da yeni yasa: Çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koymak yasaklanıyor

Sputnik Türkiye

Japonya'da son yıllarda artış gösteren alışılmadık bebek isimleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtildi. Yetkililer, 'Kira-kira' olarak... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T19:54+0300

2025-05-27T19:54+0300

2025-05-27T19:54+0300

dünya

japonya

japonya parlamentosu

isim

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Japonya'da, yanıltıcı ve alışılmadık telaffuzlara sahip bebek isimlerine karşı daha katı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve 'Kira-kira isimleri' olarak bilinen alışılmadık ve dikkat çekici bebek isimleri Japonya'da gündem oldu. 'Pikachu', 'Naike' (Nike) ve 'Kitty' gibi popüler kültürden veya yabancı dillerden esinlenen isimlerin, çocukların toplumda öne çıkması umuduyla tercih edildiği ifade edildi.Ancak Japon yetkililer, bu isimlerin kamu kurumlarında karışıklığa yol açtığını ve yanıltıcı telaffuzlar nedeniyle sorunlar yaşandığını belirterek, bundan böyle yalnızca resmi olarak tanınan Kanji karakterleri ve onaylı telaffuz biçimlerinin kullanılmasına izin verileceğini açıkladı.Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynlerin, seçtikleri ismin telaffuzunu yetkililere bildirmesi ve gerekirse kabul edilebilir alternatifler sunulmasının zorunlu hale geleceği bildirildi. Amacın özellikle okul, hastane ve diğer resmi kurumlarda doğabilecek iletişim sorunlarını önlemek olduğu duyuruldu.

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