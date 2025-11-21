Hindistan'a ait savaş jeti Dubai Air Show'da düştü, pilot hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/hindistana-ait-savas-ucagi-dubai-airshowda-dustu-1101184149.html
Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında...
Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan 'HAL Tejas' tipi savaş uçağının, Dubai Airshow 2025'teki yerel saatle 14.10'da gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.Savaş jetinin pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, pilotun öldüğünü doğruladı.Hindistan Hava Kuvvetleri'nden açıklamaHindistan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medyada yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:Yoğun dumanlar yükseldi Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun siyah dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.Dubai Air Show’a kentin en büyük ikinci havalimanı olan Al Maktum Uluslararası Havalimanı ev sahipliği yapıyor.
Hindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında düştü. Savaş jetinin pilotunun öldüğü bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan 'HAL Tejas' tipi savaş uçağının, Dubai Airshow 2025'teki yerel saatle 14.10'da gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Savaş jetinin pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, pilotun öldüğünü doğruladı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden açıklama
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medyada yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Dubai Air Show’da gösteri uçuşu yapan IAF Tejas uçağı bugün bir kaza yaşadı. Pilot, kaza sırasında ölümcül yaralar aldı.
Hava Kuvvetleri pilotun hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü duyuyor ve yaslı ailesiyle bu kötü zamanda birlikte duruyor.
Kazanın nedenini tespit etmek için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun siyah dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.
Dubai Air Show’a kentin en büyük ikinci havalimanı olan Al Maktum Uluslararası Havalimanı ev sahipliği yapıyor.