https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-maduronun-tutuklanmasina-yol-acacak-bilgi-saglayanlara-50-milyon-dolar-odul--1098433146.html

ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül

ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 milyon dolar... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T03:09+0300

2025-08-08T03:09+0300

2025-08-08T03:10+0300

dünya

abd

nicolas maduro

pam bondi

abd

venezüella

adalet bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_fbc0f3ca9d1c2f5ce17beb562ca89457.jpg

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.Bondi yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün, Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için tarihi bir ödül olan 50 milyon dolarlık bir ödül açıklayacaklarını duyurdu." dedi.Bondi, sosyal medyada paylaştığı videoda Maduro'yu 'Tren de Aragua' ve 'Sinaloa Karteli' gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla itham etti. Ayrıca ABD daha önce Maduro ile ilgili bilgi verenlere 25 milyon dolar ödül teklif etmişti. Maduro daha önce bu suçlamaları defalarca reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-yarin-aliyev-ve-pasinyan-resmi-bir-baris-anlasmasi-imza-toreni-icin-beyaz-sarayda-benimle-1098433018.html

abd

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nicolas maduro, pam bondi, abd, venezüella, adalet bakanlığı