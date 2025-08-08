https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-maduronun-tutuklanmasina-yol-acacak-bilgi-saglayanlara-50-milyon-dolar-odul--1098433146.html
ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül
ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 milyon dolar... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T03:09+0300
2025-08-08T03:09+0300
2025-08-08T03:10+0300
dünya
abd
nicolas maduro
pam bondi
abd
venezüella
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_fbc0f3ca9d1c2f5ce17beb562ca89457.jpg
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.Bondi yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün, Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için tarihi bir ödül olan 50 milyon dolarlık bir ödül açıklayacaklarını duyurdu." dedi.Bondi, sosyal medyada paylaştığı videoda Maduro'yu 'Tren de Aragua' ve 'Sinaloa Karteli' gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla itham etti. Ayrıca ABD daha önce Maduro ile ilgili bilgi verenlere 25 milyon dolar ödül teklif etmişti. Maduro daha önce bu suçlamaları defalarca reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-yarin-aliyev-ve-pasinyan-resmi-bir-baris-anlasmasi-imza-toreni-icin-beyaz-sarayda-benimle-1098433018.html
abd
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6dcb135001643bcf65d97e93e7ed383e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nicolas maduro, pam bondi, abd, venezüella, adalet bakanlığı
abd, nicolas maduro, pam bondi, abd, venezüella, adalet bakanlığı
ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül
03:09 08.08.2025 (güncellendi: 03:10 08.08.2025)
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
Bondi yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün, Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için tarihi bir ödül olan 50 milyon dolarlık bir ödül açıklayacaklarını duyurdu." dedi.
Bondi, sosyal medyada paylaştığı videoda Maduro'yu 'Tren de Aragua' ve 'Sinaloa Karteli' gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla itham etti.
Ayrıca ABD daha önce Maduro ile ilgili bilgi verenlere 25 milyon dolar ödül teklif etmişti. Maduro daha önce bu suçlamaları defalarca reddetmişti.