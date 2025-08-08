Türkiye
ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül
ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 milyon dolar... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T03:09+0300
2025-08-08T03:10+0300
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.Bondi yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün, Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için tarihi bir ödül olan 50 milyon dolarlık bir ödül açıklayacaklarını duyurdu." dedi.Bondi, sosyal medyada paylaştığı videoda Maduro'yu 'Tren de Aragua' ve 'Sinaloa Karteli' gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla itham etti. Ayrıca ABD daha önce Maduro ile ilgili bilgi verenlere 25 milyon dolar ödül teklif etmişti. Maduro daha önce bu suçlamaları defalarca reddetmişti.
ABD: Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül

03:09 08.08.2025 (güncellendi: 03:10 08.08.2025)
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
Bondi yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün, Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için tarihi bir ödül olan 50 milyon dolarlık bir ödül açıklayacaklarını duyurdu." dedi.
Bondi, sosyal medyada paylaştığı videoda Maduro'yu 'Tren de Aragua' ve 'Sinaloa Karteli' gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla itham etti.
Ayrıca ABD daha önce Maduro ile ilgili bilgi verenlere 25 milyon dolar ödül teklif etmişti. Maduro daha önce bu suçlamaları defalarca reddetmişti.
DÜNYA
Trump: Yarın, Aliyev ve Paşinyan, resmi bir 'Barış Anlaşması İmza Töreni' için Beyaz Saray'da benimle birlikte olacak
02:28
