Benin'de darbe girişimi: Askerler televizyonu bastı

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker devlet televizyonunu basarak anayasayı askıya aldıklarını duyurdu. Benin İçişleri Bakanı ise darbe girişiminin sadık... 07.12.2025, Sputnik Türkiye

Benin'de erken saatlerde Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askerler devlet televizyonunu bastı. Ekrana çıkan bir asker, 'Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u devirdiklerini ve anayasayı askıya aldıklarını' ilan etti. Cotonou'daki cumhurbaşkanlığı konutu çevresinde silah sesleri duyulduğu ve bazı gazetecilerin rehin alındığı öne sürüldü.'Girişim engellendi, her şey kontrol altında'Krizin kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Alassane Seidou, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "ordunun cumhuriyete bağlı kaldığını" ve darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Halka sakin olma çağrısı yapan Bakan Seidou, cumhurbaşkanının güvende olduğunu da belirtti. Bir cumhurbaşkanlığı danışmanı, Patrice Talon'un Fransa Büyükelçiliği'nde olduğunu doğruladı.Darbe girişiminin ardından Cotonou'da helikopterlerin uçtuğu ve ağır güvenlik önlemleri alındığı açılandı.

