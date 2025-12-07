Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/beninde-darbe-girisimi-askerler-televizyonu-basti-1101605381.html
Benin'de darbe girişimi: Askerler televizyonu bastı
Benin'de darbe girişimi: Askerler televizyonu bastı
Sputnik Türkiye
Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker devlet televizyonunu basarak anayasayı askıya aldıklarını duyurdu. Benin İçişleri Bakanı ise darbe girişiminin sadık... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-07T16:02+0300
2025-12-07T16:02+0300
dünya
afrika
patrice talon
benin
batı afrika
gine bissau
darbe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101605082_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_c299c366e8854cc8f678fbf29f1dddc2.jpg
Benin'de erken saatlerde Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askerler devlet televizyonunu bastı. Ekrana çıkan bir asker, 'Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u devirdiklerini ve anayasayı askıya aldıklarını' ilan etti. Cotonou'daki cumhurbaşkanlığı konutu çevresinde silah sesleri duyulduğu ve bazı gazetecilerin rehin alındığı öne sürüldü.'Girişim engellendi, her şey kontrol altında'Krizin kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Alassane Seidou, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "ordunun cumhuriyete bağlı kaldığını" ve darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Halka sakin olma çağrısı yapan Bakan Seidou, cumhurbaşkanının güvende olduğunu da belirtti. Bir cumhurbaşkanlığı danışmanı, Patrice Talon'un Fransa Büyükelçiliği'nde olduğunu doğruladı.Darbe girişiminin ardından Cotonou'da helikopterlerin uçtuğu ve ağır güvenlik önlemleri alındığı açılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-ile-gorusmeler-cumartesi-gunu-devam-edecek-1101590368.html
benin
batı afrika
gine bissau
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101605082_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_925c3ade245e7134b1c7c400df487fea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, patrice talon, benin, batı afrika, gine bissau, darbe
afrika, patrice talon, benin, batı afrika, gine bissau, darbe

Benin'de darbe girişimi: Askerler televizyonu bastı

16:02 07.12.2025
© AP Photo / Michel EulerBenin Cumhurbaşkanı Patrice Talon
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Michel Euler
Abone ol
Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker devlet televizyonunu basarak anayasayı askıya aldıklarını duyurdu. Benin İçişleri Bakanı ise darbe girişiminin sadık birlikler tarafından püskürtüldüğünü ve cumhurbaşkanının güvende olduğunu açıkladı.
Benin'de erken saatlerde Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askerler devlet televizyonunu bastı. Ekrana çıkan bir asker, 'Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u devirdiklerini ve anayasayı askıya aldıklarını' ilan etti.
Cotonou'daki cumhurbaşkanlığı konutu çevresinde silah sesleri duyulduğu ve bazı gazetecilerin rehin alındığı öne sürüldü.

'Girişim engellendi, her şey kontrol altında'

Krizin kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Alassane Seidou, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "ordunun cumhuriyete bağlı kaldığını" ve darbe girişiminin engellendiğini duyurdu.
Halka sakin olma çağrısı yapan Bakan Seidou, cumhurbaşkanının güvende olduğunu da belirtti. Bir cumhurbaşkanlığı danışmanı, Patrice Talon'un Fransa Büyükelçiliği'nde olduğunu doğruladı.
Darbe girişiminin ardından Cotonou'da helikopterlerin uçtuğu ve ağır güvenlik önlemleri alındığı açılandı.
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile görüşmeler cumartesi günü devam edecek
Dün, 05:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала