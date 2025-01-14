https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abd-temsilciler-meclisine-sunuldu-gronlandi-yeniden-buyuk-yapalim-yasasi-1092641410.html

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: 'Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası'

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: 'Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası'

Sputnik Türkiye

ABD'de Cumhuriyetçiler, seçilmiş başkan Donald Trump’a Grönland’ı Danimarka’dan satın alabilmesi için yetki veren "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası"... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T02:08+0300

2025-01-14T02:08+0300

2025-01-14T02:08+0300

dünya

abd

donald trump

grönland

temsilciler meclisi

senato

abd kongresi

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ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi vekiller, seçilen başkan Donald Trump'a Grönland'ı Danimarka'dan satın alabilmesi için yetki veren bir tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sundu.Amerikan basınına yansıyan ve "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı. Tasarı, Trump’a başkanlık koltuğuna oturduğunda Grönland'ı satın almak için Danimarka ile görüşmeler yapma yetkisi veriyor.Temsilciler Meclisi'ndeki birçok Cumhuriyetçi vekilin destek verdiği tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçmesi bekleniyor. Tasarının, yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan onay almalı ve ardından başkan tarafından imzalanması gerektiği biliniyor.Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin 'ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda' Grönland'ı 'satın almayı istediğini' dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gronland-basbakani-egede-trump-ile-gorusmeye-acigiz-ancak-gronland-gronland-halkinindir-1092556165.html

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