https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/kremlinde-putin-sara-gorusmesi-basladi-1100206672.html

Putin, Kremlin'de Şara'yla buluştu: 'Dünya yeni bir Suriye'yle tanışıyor'

Putin, Kremlin'de Şara'yla buluştu: 'Dünya yeni bir Suriye'yle tanışıyor'

Sputnik Türkiye

Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rus lider Putin'le bir araya geldi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T14:23+0300

2025-10-15T14:23+0300

2025-10-15T14:58+0300

dünya

rusya

kremlin

suriye

vladimir putin

ahmed eş-şara

ahmet şara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100207834_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_1380596bd021b7d8a05cd60bd20a4bb1.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki görüşme Kremlin'de başladı.Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya-Suriye ilişkilerinin her zaman son derece dostane nitelikte olduğunu vurguladı.Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Putin, ancak ülkede gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin tüm siyasi güçler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyleyerek "Suriye'de cumhurbaşkanlığı yanlısı güçlerin zaferi büyük bir başarı ve toplumun konsolidasyonuna doğru atılmış bir adım. Bunun sizin elde ettiğiniz büyük başarı olduğuna inanıyorum, çünkü toplumun konsolidasyonunu sağlıyor" ifadelerini kullandı.Rus lider, "Biz Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi durumumuza veya özel çıkarlarımıza bağlı bir ilişki yürütmedik. On yıllar boyunca hep tek bir şeye odaklandık: Suriye halkının çıkarları" dedi.'Dünya şu anda yeni bir Suriye'yle tanışıyor'Putin'in görüşmenin basına açık kısmında öne çıkan açıklamaları şöyle:'Rusya'yla güçlü ilişkilere sahibiz'Suriye’deki geçici yönetimin lideri Şara, Rus lider Putin ile görüşmesinde Suriye'nin Rusya ile ilişkilerinin tamamını yeniden düzenlemeye çalışacağını belirtti.Şara, “Şu anda en önemli şey elbette istikrar. Hem ülkede, hem de bölgede istikrar” diye konuştu.Şara'nın diğer açıklamaları:🔻Suriye ve Rusya arasında güçlü ilişkiler var ve biz bu ilişkileri yeniden tesis etmek için çalışıyoruz.🔻Yeni Suriye, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelerle stratejik ve siyasi ilişkileri yeniden kuruyor.🔻Rusya ile yapılan tüm önceki anlaşmalara saygı duyuyoruz.🔻Suriye’ye gıda sevkiyatlarının bir kısmı Rus üretimine bağlı, birçok elektrik santrali ise Moskova'nın deneyimlerine güveniyor.🔻Rusya ve Suriye, ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere önemli bir işbirliği sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/kremlin-dogruladi-suriye-cumhurbaskani-sara-bugun-rusyaya-ilk-ziyaretini-gerceklestirecek-1100192444.html

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, suriye, vladimir putin, ahmed eş-şara, ahmet şara