Putin, Kremlin'de Şara'yla buluştu: 'Dünya yeni bir Suriye'yle tanışıyor'
14:23 15.10.2025 (güncellendi: 14:58 15.10.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de bir araya geldi
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya'yı ilk kez ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rus lider Putin'le bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki görüşme Kremlin'de başladı.
Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya-Suriye ilişkilerinin her zaman son derece dostane nitelikte olduğunu vurguladı.
Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Putin, ancak ülkede gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin tüm siyasi güçler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyleyerek "Suriye'de cumhurbaşkanlığı yanlısı güçlerin zaferi büyük bir başarı ve toplumun konsolidasyonuna doğru atılmış bir adım. Bunun sizin elde ettiğiniz büyük başarı olduğuna inanıyorum, çünkü toplumun konsolidasyonunu sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Rus lider, "Biz Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi durumumuza veya özel çıkarlarımıza bağlı bir ilişki yürütmedik. On yıllar boyunca hep tek bir şeye odaklandık: Suriye halkının çıkarları" dedi.
Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya-Suriye ilişkilerinin her zaman son derece dostane nitelikte olduğunu vurguladı.
Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Putin, ancak ülkede gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin tüm siyasi güçler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyleyerek "Suriye'de cumhurbaşkanlığı yanlısı güçlerin zaferi büyük bir başarı ve toplumun konsolidasyonuna doğru atılmış bir adım. Bunun sizin elde ettiğiniz büyük başarı olduğuna inanıyorum, çünkü toplumun konsolidasyonunu sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Rus lider, "Biz Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi durumumuza veya özel çıkarlarımıza bağlı bir ilişki yürütmedik. On yıllar boyunca hep tek bir şeye odaklandık: Suriye halkının çıkarları" dedi.
'Dünya şu anda yeni bir Suriye'yle tanışıyor'
Putin'in görüşmenin basına açık kısmında öne çıkan açıklamaları şöyle:
Dünya şu anda yeni bir Suriye'yle tanışıyor ve bu süreçte Rusya'nın önemli bir rolü olacak
Ülkeler arasında uzun yıllara dayanan tarihi bağlar mevcut, ortak çalışmalar devam edecek
Pek çok ilgi çekici ve faydalı girişim görüldü, bunları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız
Dışişleri bakanlıkları üzerinden düzenli temas ve istişarelerimizi sürdüreceğiz
Ülkelerimiz arasında onlarca yıldır özel ilişkiler gelişti
Rusya ve Sovyetler Birliği'nin en zor zamanlarında, 1944'te kurulan diplomatik ilişkilerimiz 80 yılı aşkın süredir devam ediyor
Bu süreçte Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman son derece olağanüstü dostane oldu
Şu anda 4 binden fazla Suriyeli genç Rusya'daki öğrenim kurumlarında eğitim görüyor
Gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine önemli ve hissedilir katkılarda bulunacaklarını umuyorum
Rusya'nın Suriye halkıyla gerçekten derin bağları var, yüzlerce, belki de binlerce insanın evlilik ve dostluk yoluyla birbirine bağlı olduğunu söylemek sanırım yeterli
'Rusya'yla güçlü ilişkilere sahibiz'
Suriye’deki geçici yönetimin lideri Şara, Rus lider Putin ile görüşmesinde Suriye'nin Rusya ile ilişkilerinin tamamını yeniden düzenlemeye çalışacağını belirtti.
Şara, “Şu anda en önemli şey elbette istikrar. Hem ülkede, hem de bölgede istikrar” diye konuştu.
Şara, “Şu anda en önemli şey elbette istikrar. Hem ülkede, hem de bölgede istikrar” diye konuştu.
Şara'nın diğer açıklamaları:
🔻Suriye ve Rusya arasında güçlü ilişkiler var ve biz bu ilişkileri yeniden tesis etmek için çalışıyoruz.
🔻Yeni Suriye, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelerle stratejik ve siyasi ilişkileri yeniden kuruyor.
🔻Rusya ile yapılan tüm önceki anlaşmalara saygı duyuyoruz.
🔻Suriye’ye gıda sevkiyatlarının bir kısmı Rus üretimine bağlı, birçok elektrik santrali ise Moskova'nın deneyimlerine güveniyor.
🔻Rusya ve Suriye, ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere önemli bir işbirliği sürdürüyor.
🔻Yeni Suriye, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelerle stratejik ve siyasi ilişkileri yeniden kuruyor.
🔻Rusya ile yapılan tüm önceki anlaşmalara saygı duyuyoruz.
🔻Suriye’ye gıda sevkiyatlarının bir kısmı Rus üretimine bağlı, birçok elektrik santrali ise Moskova'nın deneyimlerine güveniyor.
🔻Rusya ve Suriye, ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere önemli bir işbirliği sürdürüyor.