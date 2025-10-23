https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/yeni-zelandada-felaket-siddetli-ruzgarlar-ulkeyi-vurdu-90-bin-ev-elektriksiz-kaldi-1100413470.html

Yeni Zelanda’da felaket: Şiddetli rüzgarlar ülkeyi vurdu, 90 bin ev elektriksiz kaldı

Yeni Zelanda’da felaket: Şiddetli rüzgarlar ülkeyi vurdu, 90 bin ev elektriksiz kaldı

23.10.2025

Yeni Zelanda'da saatte 155 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar, ülke genelinde 90 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına ve 100'den fazla uçuşun iptaline neden oldu.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, Güney Adası genelinde ve Kuzey Adası’nın güneyinde etkili olan fırtınalar için nadiren verilen kırmızı rüzgar uyarısı yayımladı. Özellikle Canterbury ve Wellington bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildiYerel medyaya göre, rüzgarın etkisiyle çok sayıda elektrik direği devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, yollar trafiğe kapandı. Özellikle Güney Adası’nda 90 binden fazla evin elektriği kesildi, ancak yetkililer enerji arzının aşamalı olarak yeniden sağlandığını açıkladı.Bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandıBaşkent Wellington’da yürüyüş yapan bir adam, devrilen ağaç dalının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kentte ayrıca şiddetli bir rüzgarın etkisiyle bir kadın yola savruldu, olay anı bir araç kamerasına yansıdı. Kadının hayatta kaldığı bildirildi.Uçuşlar ve kamu hizmetleri durdurulduAşırı hava koşulları nedeniyle 100’den fazla uçuş iptal edildi, bazı yollar ve kütüphaneler geçici olarak kapatıldı. Canterbury bölgesinde acil durum ilan edilirken, Waimakariri Nehri’nin taşma riski nedeniyle halk tahliyeye hazırlanmakla uyarıldı.“Mega Grev”i fırtına bastırdıAynı gün, binlerce öğretmen, doktor ve kamu çalışanının maaş ve çalışma koşullarını protesto etmek için düzenlediği “mega grev” de fırtınadan etkilendi. Birçok açık hava mitingi iptal edilirken, bazı etkinlikler kapalı alanlara taşındı.Rüzgar dalgası Avustralya’ya ulaştıYeni Zelanda’daki aşırı hava koşulları, Avustralya’da da etkisini gösterdi. Ülkenin iç kesimlerinde sıcak hava dalgası yaşanırken, yetkililer orman yangınlarına karşı ateş yakma yasağı ilan etti.

