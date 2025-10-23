https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/yeni-zelandada-felaket-siddetli-ruzgarlar-ulkeyi-vurdu-90-bin-ev-elektriksiz-kaldi-1100413470.html
Yeni Zelanda’da felaket: Şiddetli rüzgarlar ülkeyi vurdu, 90 bin ev elektriksiz kaldı
Yeni Zelanda’da felaket: Şiddetli rüzgarlar ülkeyi vurdu, 90 bin ev elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda’da saatte 155 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar, ülke genelinde 90 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına ve 100’den fazla uçuşun iptaline... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T12:20+0300
2025-10-23T12:20+0300
2025-10-23T12:20+0300
dünya
yılsonu2025
güney adası
kuzey adası
wellington
i̇şçi partisi (yeni zelanda)
rüzgar
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072526090_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_431e758665e38d4f3f6d1044b0480e97.jpg
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, Güney Adası genelinde ve Kuzey Adası’nın güneyinde etkili olan fırtınalar için nadiren verilen kırmızı rüzgar uyarısı yayımladı. Özellikle Canterbury ve Wellington bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildiYerel medyaya göre, rüzgarın etkisiyle çok sayıda elektrik direği devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, yollar trafiğe kapandı. Özellikle Güney Adası’nda 90 binden fazla evin elektriği kesildi, ancak yetkililer enerji arzının aşamalı olarak yeniden sağlandığını açıkladı.Bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandıBaşkent Wellington’da yürüyüş yapan bir adam, devrilen ağaç dalının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kentte ayrıca şiddetli bir rüzgarın etkisiyle bir kadın yola savruldu, olay anı bir araç kamerasına yansıdı. Kadının hayatta kaldığı bildirildi.Uçuşlar ve kamu hizmetleri durdurulduAşırı hava koşulları nedeniyle 100’den fazla uçuş iptal edildi, bazı yollar ve kütüphaneler geçici olarak kapatıldı. Canterbury bölgesinde acil durum ilan edilirken, Waimakariri Nehri’nin taşma riski nedeniyle halk tahliyeye hazırlanmakla uyarıldı.“Mega Grev”i fırtına bastırdıAynı gün, binlerce öğretmen, doktor ve kamu çalışanının maaş ve çalışma koşullarını protesto etmek için düzenlediği “mega grev” de fırtınadan etkilendi. Birçok açık hava mitingi iptal edilirken, bazı etkinlikler kapalı alanlara taşındı.Rüzgar dalgası Avustralya’ya ulaştıYeni Zelanda’daki aşırı hava koşulları, Avustralya’da da etkisini gösterdi. Ülkenin iç kesimlerinde sıcak hava dalgası yaşanırken, yetkililer orman yangınlarına karşı ateş yakma yasağı ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/louvre-muzesinde-88-milyon-euroluk-soygunda-hirsizlarin-kacis-anin-kameralara-yakalandigi-ortaya-1100411470.html
güney adası
kuzey adası
wellington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072526090_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_9b28e937902da89f47b5ca0f2ae67e76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılsonu2025, güney adası, kuzey adası, wellington, i̇şçi partisi (yeni zelanda), rüzgar, şiddetli rüzgar
yılsonu2025, güney adası, kuzey adası, wellington, i̇şçi partisi (yeni zelanda), rüzgar, şiddetli rüzgar
Yeni Zelanda’da felaket: Şiddetli rüzgarlar ülkeyi vurdu, 90 bin ev elektriksiz kaldı
Yeni Zelanda’da saatte 155 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar, ülke genelinde 90 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına ve 100’den fazla uçuşun iptaline neden oldu. Wellington’da bir kişi hayatını kaybetti, Canterbury bölgesinde acil durum ilan edildi. Yetkililer halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, Güney Adası genelinde ve Kuzey Adası’nın güneyinde etkili olan fırtınalar için nadiren verilen kırmızı rüzgar uyarısı yayımladı. Özellikle Canterbury ve Wellington bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.
Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi
Yerel medyaya göre, rüzgarın etkisiyle çok sayıda elektrik direği devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, yollar trafiğe kapandı. Özellikle Güney Adası’nda 90 binden fazla evin elektriği kesildi, ancak yetkililer enerji arzının aşamalı olarak yeniden sağlandığını açıkladı.
Bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı
Başkent Wellington’da yürüyüş yapan bir adam, devrilen ağaç dalının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kentte ayrıca şiddetli bir rüzgarın etkisiyle bir kadın yola savruldu, olay anı bir araç kamerasına yansıdı. Kadının hayatta kaldığı bildirildi.
Uçuşlar ve kamu hizmetleri durduruldu
Aşırı hava koşulları nedeniyle 100’den fazla uçuş iptal edildi, bazı yollar ve kütüphaneler geçici olarak kapatıldı. Canterbury bölgesinde acil durum ilan edilirken, Waimakariri Nehri’nin taşma riski nedeniyle halk tahliyeye hazırlanmakla uyarıldı.
“Mega Grev”i fırtına bastırdı
Aynı gün, binlerce öğretmen, doktor ve kamu çalışanının maaş ve çalışma koşullarını protesto etmek için düzenlediği “mega grev” de fırtınadan etkilendi. Birçok açık hava mitingi iptal edilirken, bazı etkinlikler kapalı alanlara taşındı.
Rüzgar dalgası Avustralya’ya ulaştı
Yeni Zelanda’daki aşırı hava koşulları, Avustralya’da da etkisini gösterdi. Ülkenin iç kesimlerinde sıcak hava dalgası yaşanırken, yetkililer orman yangınlarına karşı ateş yakma yasağı ilan etti.