Trump: Venezüella donanma tarafından kuşatıldı, hükümet terör örgütü ilan edildi

Venezüella, Güney Amerika tarihindeki en büyük donanma tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Bu güç daha da büyüyecek ve karşılaşacakları şok, daha önce hiç görmedikleri türden olacak ta ki daha önce bizden çaldıkları petrolü, toprakları ve diğer tüm varlıkları ABD'ye geri verene kadar.



Gayrimeşru Maduro rejimi, bu çalınan petrol sahalarından elde edilen petrolü; kendini finanse etmek, uyuşturucu terörizmi, insan kaçakçılığı, cinayet ve adam kaçırma faaliyetleri için kullanıyor. Varlıklarımızın çalınması ve terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ile insan ticareti dâhil birçok başka neden nedeniyle Venezüella rejimi yabancı terör örgütü olarak ilan edilmiştir.



Bu nedenle bugün, Venezüella’ya giren ve çıkan tüm yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bi̇r abluka emri veriyorum. Zayıf ve beceriksiz Biden yönetimi döneminde Maduro rejiminin Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderdiği yasa dışı göçmenler ve suçlular hızla Venezüella’ya geri gönderilmektedir.



Amerika; suçluların, teröristlerin veya başka ülkelerin ulusumuzu soymasına, tehdit etmesine ya da zarar vermesine izin vermeyecektir. Aynı şekilde düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer herhangi bir varlığımızı almasına da izin verilmeyecektir. Bunların tamamı DERHAL Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmelidir.



Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.